Двенадцать петербургских больниц испытывают нехватку врачей и медсестер для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте комитета по здравоохранению.
Двенадцать больниц Петербурга ищут медиков для борьбы с коронавирусом
-
Фото: Shutterstock
В сообщение говорится о том, что в городских стационарах идет дополнительный набор персонала. Так, требуются инфекционисты, пульмонологи и реаниматологи-анестезиологи, медсёстры и младший персонал. В поисках медицинских сотрудников находятся все городские учреждения, где лечат заболевших коронавирусом, в том числе и больнице Боткина.
В медперсонале также нуждаются: Детская клиническая больница № 5 им. Филатова, больница имени Святого Георгия, Городская многопрофильная больница № 2, Госпиталь для ветеранов войн, Городская больница № 40, Мариинская больница, Больница имени Семашко, Александровская, Покровская, Родильный дом № 16, Городская больница № 15.
Напомним, у врачей закрытого на карантин отделения клиники СЗГМУ Мечникова обнаружили коронавирусную инфекцию. Ректор СЗГМУ Мечникова Сергей Сайганов заявил, что число заболевших медиков преувеличивают. По словам Сайганова, их не десять, а двое. Ранее в онкологическом отделении клиники на Пискаревском проспекте скончались четыре пациента. Ректор СЗГМУ Мечникова Сергей Сайганов тогда сообщил, что только один из умерших, тяжелый онкобольной, был инфицирован COVID-19. У остальных при вскрытии коронавирус не был выявлен.
Вчера, 1 мая, стало известно, что у У 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге обнаружили коронавирус. В Мариинской больницы в Петербурге у около 50 сотрудников диагностировали COVID-19. «Порядка 50 заболевших. Дело в том, что у нас есть определенные пропускные мощности ПЦР-лаборатории, которая развернута на территории нашего стационара. И единовременно не может взять анализы у всех двух тысяч сотрудников. У основной массы были взяты», — поделились в больнице.
В Петербурге умер заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы. У него был диагностирован COVID-19. Это уже шестой умерший медицинский работник с коронавирусом в Петербурге. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга также прокомментировал смерти четырех медсестер, которые приводятся в неофициальном «Списке памяти» с именами медработников, скончавшихся во время эпидемии заболевания в стране. В Комздраве подтвердили, что четыре медсестры и врач, погибшие в Петербурге в апреле, были заражены коронавирусной инфекцией.
В больнице им. Боткина умер врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет.В последние дни жизни он находился на аппарате ИВЛ, а впоследствии — ЭКМО.
Шесть отделений онкоцентра имени Петрова в Петербурге закрыли на карантин из-за коронавируса. Covid-19 и внебольничные пневмонии диагностировали у пациентов и медицинских работников.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.