Глава Роспотребнадзора: идея выдачи «паспортов иммунитета» неплохая, но сейчас ее не будут реализовывать

При этом ранее Всемирная организация здравоохранения выступила против введения «иммунных паспортов». В ВОЗ заявили, что на данный момент нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела, повторно не заразятся.« Люди, которые полагают, что иммунны к повторному заражению потому, что у них положительный тест на антитела, могут игнорировать руководства в области общественного здравоохранения. Таким образом, использование подобных сертификатов может увеличить риск продолжения распространения вируса», — подытожили в организации.



Напомним, Попова рассказала, с чего начнется снятие ограничений из-за коронавируса в России. Так, сначала россиянам разрешат гулять в небольшой компании из двух-трех человек, заниматься спортом и физкультурой на улице, совершать пробежки и гулять с детьми. При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что при прогулках люди должны соблюдать социальную дистанцию. Она также предположила, что режим самоизоляции можно будет отменять после майских праздников. Однако есть вероятность, что ограничительные меры могут ужесточить, если россияне будут их нарушать. В связи с этим Александр Беглов выступил с просьбой соблюдать ограничения по коронавирусу во время майских праздников и сидеть дома.

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