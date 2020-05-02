Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале «Россия-24» высказала свое мнение об идеи выдачи людям, у которых обнаружены антитела к коронавирусу, так называемых паспортов иммунитета. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Роспотребнадзора: идея выдачи «паспортов иммунитета» неплохая, но сейчас ее не будут реализовывать
-
Фото: Shutterstock
Так, Попова посчитала идею неплохой и не исключила, что ее могут реализовать, однако не сейчас, поскольку стойкость иммунитета еще не изучена.
«Идея, конечно, есть, она хороша сама по себе, но надо понимать, что сегодня, наверное, чуть рано ее реализовывать. Мы должны понимать, что и зачем мы делаем», – отметила она. Для понимания, «насколько долго запись в этом паспорте могла бы быть актуальной, нужно время», – добавила глава Роспотребнадзора.
При этом ранее Всемирная организация здравоохранения выступила против введения «иммунных паспортов». В ВОЗ заявили, что на данный момент нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела, повторно не заразятся.« Люди, которые полагают, что иммунны к повторному заражению потому, что у них положительный тест на антитела, могут игнорировать руководства в области общественного здравоохранения. Таким образом, использование подобных сертификатов может увеличить риск продолжения распространения вируса», — подытожили в организации.
Напомним, Попова рассказала, с чего начнется снятие ограничений из-за коронавируса в России. Так, сначала россиянам разрешат гулять в небольшой компании из двух-трех человек, заниматься спортом и физкультурой на улице, совершать пробежки и гулять с детьми. При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что при прогулках люди должны соблюдать социальную дистанцию. Она также предположила, что режим самоизоляции можно будет отменять после майских праздников. Однако есть вероятность, что ограничительные меры могут ужесточить, если россияне будут их нарушать. В связи с этим Александр Беглов выступил с просьбой соблюдать ограничения по коронавирусу во время майских праздников и сидеть дома.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.