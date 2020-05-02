В Москве могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу, если число зараженных коронавирусом будет расти. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в фильме «Опасный вирус 4» на канале «Россия 1».
В Москве планируют сократить число выдаваемых пропусков в случае ухудшения ситуации с коронавирусом
-
Фото: Shutterstock
Собянин заявил, что в случае возникновении угрозы власти столицы без сомнений предложат ужесточить ограничительные меры. Например, путем сокращения числа выдаваемых электронных пропусков. «Если нам понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков», — сказал Собянин.
По словам мэра Москвы, на решение будет влиять не только статистика заболеваемости, но и возможность оказать помощь инфицированным пациентам. Кроме того, Собянин подчеркнул, что пока сохраняется рост заболеваемости, никаких послаблений режима самоизоляции в Москве не будет. Он добавил, что система здравоохранения испытывает все больше и больше нагрузки каждый день, поэтому никаких мер послабления допускать нельзя.
Ранее Собянин заявил, что реальное число всех заболевших коронавирусом в Москве 2% на 12,6 млн населения. «По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это – минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», – написал Собянин.
Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал ужесточить ограничительные меры, если петербуржцы не будут их соблюдать в майские праздники. «У нас есть ситуация. У нас есть майские праздники. Либо мы используем эти майские праздники и мягко пройдем, либо мы наоборот откатимся назад и усугубим. И тогда тот резерв, который в городе имеется, просто будет растрачен. Потому что кому-то захотелось погулять, кому-то хотелось шашлыков, кому-то хотелось в парк пробежаться», – сказал Беглов в видеообращении.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.