В Москве планируют сократить число выдаваемых пропусков в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

Ранее Собянин заявил, что реальное число всех заболевших коронавирусом в Москве 2% на 12,6 млн населения. «По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это – минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», – написал Собянин.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал ужесточить ограничительные меры, если петербуржцы не будут их соблюдать в майские праздники. «У нас есть ситуация. У нас есть майские праздники. Либо мы используем эти майские праздники и мягко пройдем, либо мы наоборот откатимся назад и усугубим. И тогда тот резерв, который в городе имеется, просто будет растрачен. Потому что кому-то захотелось погулять, кому-то хотелось шашлыков, кому-то хотелось в парк пробежаться», – сказал Беглов в видеообращении.



«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.