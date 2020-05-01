Попова рассказала, с чего начнется снятие ограничений из-за коронавируса в России

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что режим самоизоляции можно будет отменять после майских праздников. Россияне сидят по домам уже два инкубационных периода, более 28-30 дней.

Напомним, в Петербурге поддержали идею продлить ограничения, введенные с целью борьбы с распространением коронавируса, на все майские праздники. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что петербуржцам продлят режим самоизоляции до 12 мая.



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