Ослабление ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, начнется с разрешения прогулок. Об этом 1 мая в интервью ТАСС рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала, с чего начнется снятие ограничений из-за коронавируса в России
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Источник: freepik.com
Как сообщила Попова, сначала россиянам разрешат гулять в небольшой компании из двух-трех человек, заниматься спортом и физкультурой на улице, совершать пробежки и гулять с детьми. При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что при прогулках люди должны соблюдать социальную дистанцию.
Она также назвала критерии для смягчения ограничений: снижение темпов прироста заражений, наличие свободных коек и число проводимых тестов на выявление коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора, ослабление режима самоизоляции возможно, когда эти показатели будут соответствовать позитивным данным и эпидемическим процессам. «Есть еще дополнительные критерии, которые могут быть выражены в показателе летальности, показателе иммунной прослойки, для этого нужно проводить специальные исследования», — пояснила Попова.
Как считает глава Роспотребнадзора, в России получилось избежать взрывного роста количества заболевших. По ее мнению, в стране есть значительное число свободных коек, предназначенных для зараженных коронавирусом. «Мы успели их подготовить, мы успели подготовить систему здравоохранения, это очень важно», — отметила она.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что режим самоизоляции можно будет отменять после майских праздников. Россияне сидят по домам уже два инкубационных периода, более 28-30 дней.
Напомним, в Петербурге поддержали идею продлить ограничения, введенные с целью борьбы с распространением коронавируса, на все майские праздники. Губернатор города Александр Беглов сообщил, что петербуржцам продлят режим самоизоляции до 12 мая.
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