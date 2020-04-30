Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом

«Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег», — сообщил Мишустин Путину, а также предложил назначить исполняющим его обязанности председателя правительства РФ Андрея Белоусова. Президент его идею поддержал.

Сообщается, что Михаила Мишустина постоянно проверяли на коронавирус, а сам он старался избегать личных контактов, однако все равно заразился. Сейчас премьер-министр ушел на самоизоляцию.

Правительство продолжит работу в обычном режиме, а сам премьер-министр планирует оставаться на связи.

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