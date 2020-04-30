Статистика дня: у почти 40% переболевших COVID-19 есть вируснейтрализующие антитела в крови

«Наличие антител и вируснейтрализующих антител наблюдается у около 30-40% переболевших. Но мы пока еще плохо понимаем все механизмы действия плазмы у переболевших пациентов», — отметил Шляхто во время пресс-конференции.

Тем не менее, начать лечение плазмой тяжелых пациентов с COVID-19 хотят уже в середине мая, но проводиться оно будет только в рамках клинических исследований. У переболевших коронавирусом произведут забор крови, потом ее протестируют на наличие вируснейтрализующих антител и иммуноглобулинов. Если образец покажет соответствие необходимым требованиям, их будут использовать для лечения.

О том, что петербургские медики начнут лечить больных с диагнозом коронавирус плазмой крови выздоровевших пациентов стало известно в середине апреля. Отмечалось, что такую методику планируют использовать, чтобы с большой вероятностью создать у инфицированного пассивный иммунитет и помочь ему в выздоровлении. Экспериментальное лечение начали спустя неделю. «Собака.ru» и чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказывали, как оно устроено. Также к концу апреля стало известно, что в Петербурге создают базу потенциальных доноров крови, вылечившихся от COVID-19.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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