Глава Роспотребнадзора о сроках испытания вакцины от COVID-19: «Раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет»

«Мы надеемся выйти на испытания максимально быстро. Сегодня есть возможность этот процесс ускорить — по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет», — заявила Попова в интервью.

Ранее она отмечала, что России значительно снизились темпы прироста заболеваемости COVID-19, однако стране еще предстоит пережить третий инкубационный период длиной в 14 дней, который придется на майские праздники.

Также на прошлой неделе стало известно, что девять российских вакцин от коронавируса вошли в рекомендованный список Всемирной организации здравоохранения. Ранее «Собака.ru» брала большое интервью у генерального директора BIOCAD Дмитрия Морозова, чья компания разрабатывает сразу две вакцины из листа ВОЗ. Первая сыворотка создана на основе мРНК, а вторая — результат совместной работы компании и Института экспериментальной медицины.



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