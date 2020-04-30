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Глава Роспотребнадзора о сроках испытания вакцины от COVID-19: «Раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет»

Глава Роспотребнадзора сообщила, что видимых результатов испытаний вакцины от коронавируса стоит ждать не раньше середины лета. По словам Анны Поповой, раньше их получить никто не сможет.

«Мы надеемся выйти на испытания максимально быстро. Сегодня есть возможность этот процесс ускорить — по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет», — заявила Попова в интервью.

Ранее она отмечала, что России значительно снизились темпы прироста заболеваемости COVID-19, однако стране еще предстоит пережить третий инкубационный период длиной в 14 дней, который придется на майские праздники.

Также на прошлой неделе стало известно, что девять российских вакцин от коронавируса вошли в рекомендованный список Всемирной организации здравоохранения. Ранее «Собака.ru» брала большое интервью у генерального директора BIOCAD Дмитрия Морозова, чья компания разрабатывает сразу две вакцины из листа ВОЗ. Первая сыворотка создана на основе мРНК, а вторая — результат совместной работы компании и Института экспериментальной медицины. 

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Рита Шмакова,
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