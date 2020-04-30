«Риск очень большой — возобновления, второй волны, можно это как угодно называть. В первую очередь это риск для здоровья людей, для экономики», — заявил Песков. Для поэтапной отмены ограничительных мер потребуются «очень взвешенные, тщательно продуманные и согласованные со специалистами решения». Сейчас все страны, по словам Пескова, сталкиваются с этой проблемой — «кто-то идет более осторожно и растягивает процедуру выхода по времени, кто-то действует более решительно».

По состоянию на 30 апреля, в России число случаев коронавируса превысило 100 тысяч, достигнув значения 106 498. За последние сутки заболевание диагностировано у 7 099 человек в 85 регионах. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.