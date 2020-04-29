Искусственный интеллект спрогнозировал наступление пика эпидемии коронавируса в России

Модель была создана на основе эпидемиологического симулятора GLEAM, разработанного бостонским Северо-Восточным университетом в 2009–2019 годах. В своих прогнозах он учитывает несколько факторов — в том числе распределение населения по районам и странам, передвижения между ними с использованием различных видов транспорта, а также возможные статусы заболевших — от восприимчивых к заболеванию до выздоравливающих.

Всего было разработано несколько сценариев — один их них показал, что пик придется на первую декаду мая, а в Москве еще раньше. «Тот, который реализуется сейчас, говорит о том, что пик заболевания придется на первую декаду мая, а в Москве наступит несколькими днями ранее», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Основываясь на результатах, он напомнил о необходимости соблюдения самоизоляции и призвал максимально оберегать своих близких.

Пандемия привела не только к миллионам заболевших, но и к тому, что сейчас весь мир находится на пороге глобального экономического кризиса. О том, как он отразится на России и как бизнесу и обычным людям продумать долгосрочную стратегию и пройти через трудные времена, в эфире «Сбербанк TV» рассказал глава «Сбербанка» Герман Греф. «Собака.ru» записала самые интересные цитаты.