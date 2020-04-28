Люди с инвалидностью — о своем опыте самоизоляции и способах с ней справляться

Дмитрий Чешев

«Я получил травму спинного мозга в 2011 году и оказался парализован ниже груди. Мне тогда был 21 год, я учился на пятом курсе университета, был кандидатом в мастера спорта по плаванию, возглавлял молодежную общественную организацию. С тех пор передвигаюсь на инвалидной коляске: в подобных случаях врачи не дают никаких гарантий, шанс на восстановление есть, но он невелик. Спустя девять лет, 13 операций и множество курсов реабилитации я могу стоять и немного ходить.

Первые четыре месяца после травмы я провел в одноместной палате больницы, рядом на раскладушке спала мама. Все время лежал, не мог самостоятельно повернуться, одеться, поесть — полная беспомощность и отсутствие движения.

Пережить этот период помогло то, что я жил только одним днем, здесь и сейчас, не думая о завтрашнем дне, надеясь только, что станет легче — и в один день так и произошло.

После выписки еще четыре месяца я лежал дома в кровати. Сначала я думал, что меня вырвали из жизни, но потом пришло понимание, что это и есть жизнь, только уже с изменившимися условиями. Тогда я начал воспринимать ограничения как возможности, отталкиваться от того, что я могу сделать в данный момент. И не думать о том, чего не могу и чего у меня нет.

Я люблю книги, но тогда не мог их читать — и начал слушать аудиокниги. У меня не было гантелей, чтобы тренировать руки, но были бутылки с водой. Я стал больше смотреть по сторонам и замечать те возможности, которые раньше не видел.

Как пережить период изоляции? Стоит помнить, это это временно и обязательно закончится, наша жизнь наладится. Прожив еще один день, вы на шаг приблизились к свободе. Меня мысль об этом спасает от отчаяния.