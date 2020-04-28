Военный парад 9 мая в Петербурге состоится. В нем участвуют авиация и морские корабли

Истребители-бомбардировщики Су-34, военно-транспортные самолеты Ан-12, вертолеты армейской авиации Ка-52 «Аллигатор» пролетят над центральными площадями, а в Неву выйдут малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов», а также учебный корабль «Перекоп» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

Адмиралтейский оркестр займет палубу крейсера «Аврора». Музыканты сыграют мелодии времен Великой Отечественной войны, однако горожан на борт в этом году пускать не будут из-за действующего режима самоизолияции. Традиционный салют у Петропавловской крепости уже назначили на 22:00. Всего дадут 30 артиллерийских залпов.

Напомним, участники парада Победы приступили к тренировкам в конце февраля. Изначально планировалось, что по Дворцовой площади также пройдут пять тысяч военнослужащих, однако 16 апреля, когда Владимир Путин объявил о переносе московского пара и шествия «Бессмертного полка», тренировки остановились. Накануне отменить массовые мероприятия по случаю Дня Победы из-за угрозы распространения коронавируса также просили ветераны.

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