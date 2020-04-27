Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что правительство может выпустить нормативный акт, который обяжет аптечные сети иметь в продаже медицинские или гигиенические маски.
Аптеки могут обязать иметь в продаже медицинские маски
«Судя по всему, нам придется идти на такую, может быть даже крайнюю меру, как выпуск нормативного акта правительства, который будет предписывать аптекам в обязательном порядке в ассортименте иметь медицинские либо лицевые гигиенические маски», — отметил Евтухов.
Он также добавил, что россияне хотят покупать маски в «профильном учреждении», а не торговой сети.
Тем временем, недавно МЧС рассказывала, когда во время пандемии коронавируса, можно отказаться от ношения маски, как именно необходимо дезинфицировать продукты, купленные в магазине и что должно произойти такого, из-за чего действительно стоит нарушать режим самоизоляции.
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