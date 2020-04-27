Беглов о ситуации с коронавирусом в Петербурге: «Мы балансируем на грани»

«Новая инфекция оказалась более жестоким и более коварным врагом, чем казалась в начале. Мы надеялись, что к майским праздникам эпидемия пойдет на спад или хотя бы выйдет на плато. Но число заболевших на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших. Динамика отрицательная. Положение остается тяжелым. Своевременно введенные ограничения помогли нам избежать взрыва заболеваемости, но мы балансируем на грани», — отметил он сегодня.

Беглов также рассказал, что Смольный рассматривает самый сложный сценарий и готовит почти пять с половиной тысяч дополнительных коек для коронавирусных больных уже к 28 апреля. Для города уже запросили дополнительные аппараты ИВЛ, оборудование и защитные медицинские костюмы.

Тем временем, сегодня стало известно, что петербуржцы смогут поехать на дачу в Ленобласть, но им придется соблюдать ряд правил. Подробности соглашения между городскими и региональными властями читайте по ссылке.

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