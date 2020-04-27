Директор Института трансляционной биомедицины СПбГУ и научный руководитель Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ, профессор Рауль Гайнетдинов рассказал, как поддерживать хорошее настроение в ожидании окончания режима самоизоляции.
Нейробиолог СПбГУ рассказал, что поможет поднять настроение во время самоизоляции
Гайнетдинов напомнил: за настроение отвечают два традиционных нейромедиатора — дофамин и серотонин. Чтобы поднять настроение во время самоизоляции, нужно влиять на них.
Ученый назвал пять действенных способов, которые могут помочь не терять присутствия духа во время затянувшейся самоизоляции:
- Триптофановая диета. Триптофан, по словам Гайнетдинова, — это предшественник серотонина, поэтому повышая его присутствие в организме, можно улучшать настроение. Получить его можно из множества продуктов: сыра, орехов, молока, индейки и бананов. Ученый также отметил, что для поднятия настроения может быть полезно «съесть небольшой десерт, чтобы триптофан из крови добрался до мозга». «Для хорошего настроения не стоит слишком строго ограничивать себя в сладком», — добавил эксперт.
- Солнечный свет. Концентрация серотонина зависит от количества получаемого человеком солнечного света. Нейробиолог отмечает: «Даже если выходить из квартиры не удается, в солнечную погоду стоит почаще бывать на балконе и открывать окна».
- Насыщение кислородом и физические нагрузки. Человеку важно получать достаточное количество кислорода, чтобы не допускать возникновения дисбаланса нейромедиаторов, который влияет на настроение. Занятия спортом также способствуют попаданию в кровь кислорода и способствуют нейрогенезу, то есть восстановлению нервных клеток.
- Запах хвои. Несмотря на то, что ароматерапия не считается авторитетной наукой, Гайнетдинов отмечает, что запахи все-таки способны улучшать настроение человека. Вещество тимберол, которое имеет запах смолы хвойных деревьев, блокирует рецепторы TAAR5, отвечающие за восприятие инстинктивных самых неприятных для человека запахов, которые вызывают негативные эмоции.
- Дофаминовое голодание. Популярная в Кремниевой долине практика предполагает воздержания от удовольствий помогает, по словам ученого, такая «переустановка дофаминового нуля» в период самоизоляции пойдет на пользу в будущем. «Когда мы снова сможем пойти в любимое кафе или встретиться с близком другом, радость от этих событий на фоне "дофаминового голодания" во время самоизоляции будет намного ярче и мы заново научимся ценить те маленькие радости, которые не замечали раньше», — резюмирует Гайнетдинов.
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