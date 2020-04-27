Глава Роспотребнадзора: режим самоизоляции справедливо отменять после майских праздников

Попова отметила, что возникающие в поседнее время предложения продлить режим самоизоляции только до 12 мая кажутся ей «абсолютно справделивыми». По словам главы Роспотребнадзора, ученые, с которыми общается ее ведомство, также поддерживают подобную идею.

Она также повторила свою идею о необходимости продления карантина еще на две недели, согласно которой, «нельзя остановиться на половине пути». Напротив, россиянам необходимо собраться и пересидеть дома, так называемый «третий инкубационный период», который поможет закрепить снижение темпов прироста заболевших.

Сейчас в России не наблюдается взрывной рост новых случаев инфицирования, что дает надежду, на отмену режима самоизоляции после майских праздников. Как отмечала ранее Попова, если все будет идти по плану, то «та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли.

«Снижение — это значит каждый день меньшее количество регистрируемых случаев, чем в предыдущий. Пока у нас ровная, динамичная плавная кривая, но кривая к увеличению числа заболевших, и вот чтобы ее преломить, нам нужно еще время», — резюмировала глава Роспотрбнадзора.

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