В новой редакции КоАП оставят действующие штрафы. Но усилят наказание за лай собаки ночью

В новой редакции КоАП предлагается прописать, что за незначительное правонарушение, совершенное впервые, будет предусмотрено предупреждение, а не штраф. Снижается максимальное количество часов обязательных работ , которые могут быть назначены нарушителю — с 200 до 60 часов, а также максимальный срок административного запрета деятельности для компаний — с 90 до 30 суток.

Планируется ужесточить требования к дорожным камерам — после принятия КоАП правительство впервые установит единые требования к ним, их размещению, применению и порядку обработки и хранения информации. Планируется, что данная мера исключит возможность произвола и сведет к минимуму необоснованное назначение штрафов.

Расширена ответственность по части 6 статьи 14.1 КоАП, предусматривающей ответственность за нарушение тишины и покоя граждан с 23:00 до 07:00 — ее дополнили пунктом о бездействии. Предлагается наказывать в том числе за лай и вой собаки или неисправную автомобильную сигнализацию — в том случае, если гражданин не предпринимает никаких мер по урегулированию данных видов шумов.

«Такая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только граждан, нарушающих тишину и покой своими активными действиями (к примеру громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, произведение ремонтных работ), но и тех, кто не предпринимает необходимых действий для обеспечения тишины (например, оставляет на длительный период в своей квартире собаку, которая громким лаем или воем в ночное время беспокоит соседей, либо не принимает меры по отключению неоднократно сработавшей неисправной сигнализации автомобиля)», — говорится в пояснительной записке.