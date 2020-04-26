В Киево-Печерской лавре заболели коронавирусом все священники, монахи, преподаватели и студенты духовной академии

Кроме того, заразились монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая располагается на территории лавры. В общей сложности – около 150–200 человек. Митрополит Климента также отметил, что сейчас уже большинство клириков идут на поправку. При этом от COVID-19 умерли трое человек, дополнил он.