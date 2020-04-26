В Киево-Печерской лавре, находящейся в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заболели коронавирусной инфекцией все священники. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополита Климента.
В Киево-Печерской лавре заболели коронавирусом все священники, монахи, преподаватели и студенты духовной академии
-
Фото: Shutterstock
Кроме того, заразились монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая располагается на территории лавры. В общей сложности – около 150–200 человек. Митрополит Климента также отметил, что сейчас уже большинство клириков идут на поправку. При этом от COVID-19 умерли трое человек, дополнил он.
Карантин в Киево-Печерской лавре ввели 5 апреля после того, как там выявили первых заболевших. 12 апреля в Александровскую больницу Киева, куда поступает большая часть пациентов с COVID-19, был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел. В настоящий момент его уже выписали из больницы, он здоров, поделился митрополит Климент.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.