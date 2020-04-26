После закрытия на карантин в онкологическом отделении клиники на Пискаревском проспекте скончались четыре пациента. Людей с диагнозом COVID-19 переводят в другие стационары, пишет «Фонтанка».
В закрытом из-за коронавируса отделении клиники СЗГМУ Мечникова скончались четыре пациента
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Фото: Shutterstock
Сотрудники клиники рассказали изданию, что большая часть пациентов, запертых на обсервацию в 13-м павильоне, заражены коронавирусом. Кроме того, ректор СЗГМУ Мечникова Сергей Сайганов подтвердил «Фонтанке» смерть четырех человек на отделении. По его словам, только один из умерших, тяжелый онкобольной, был инфицирован COVID-19. У остальных при вскрытии коронавирус не был выявлен.
Сайганов также добавил, что решение Роспотребнадзора закрыть два павильона клиники СЗГМУ на обсервацию - 13-й и 15-й было правильным. «Иначе зараженные расползлись бы по городу», – отметил ректор. Он также подчеркнул, что как только коронавирус подтверждается у пациента, его переводят в другой стационар.
Добавим, что отделения клиники СЗГМУ находятся на карантине с 16 апреля. Предположительно, после того, как коронавирусную инфекцию выявили у хирурга.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге умер заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы. У него был диагностирован COVID-19. Это уже шестой умерший медицинский работник с коронавирусом в Петербурге. Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга также прокомментировал смерти четырех медсестер, которые приводятся в неофициальном «Списке памяти» с именами медработников, скончавшихся во время эпидемии заболевания в стране. В Комздраве подтвердили, что четыре медсестры и врач, погибшие в Петербурге в апреле, были заражены коронавирусной инфекцией.
Напомним, российские врачи составили список с именами медработников, которые заразились COVID-19 и скончались во время эпидемии заболевания в стране. Документ с названием «Список памяти» размещен в открытом доступе. Инициатором создания документа выступил врач-реаниматолог, модератор группы врачей-анестезиологов «Неотложные состояния» Владимир Будянский. «Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику», — подчеркивают авторы списка.
В больнице им. Боткина умер врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет.В последние дни жизни он находился на аппарате ИВЛ, а впоследствии — ЭКМО.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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