В Петербурге умер заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы. У него был диагностирован COVID-19

Ранее Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга прокомментировал смерти четырех медсестер, которые приводятся в неофициальном «Списке памяти» с именами медработников, скончавшихся во время эпидемии заболевания в стране. В Комздраве подтвердили, что четыре медсестры и врач, погибшие в Петербурге в апреле, были заражены коронавирусной инфекцией.

Напомним, российские врачи составили список с именами медработников, которые заразились COVID-19 и скончались во время эпидемии заболевания в стране. Документ с названием «Список памяти» размещен в открытом доступе. Инициатором создания документа выступил врач-реаниматолог, модератор группы врачей-анестезиологов «Неотложные состояния» Владимир Будянский. «Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, а не вести правильную статистику», — подчеркивают авторы списка.

В больнице им. Боткина умер врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет.В последние дни жизни он находился на аппарате ИВЛ, а впоследствии — ЭКМО.



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