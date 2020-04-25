Комздрав: все три пациента, скончавшихся от коронавируса, имели множественные хронические заболевания

«93-летний мужчина, 81-летний мужчина и 90-летняя женщина умерли от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Основным заболеванием признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19», — уточнили в ведомстве со ссылкой на комиссию по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ.