Сегодня, 25 апреля, комитет по здравоохранению рассказал о трех петербуржцах с коронавирусной инфекцией, скончавшихся за минувшие сутки. Выяснилось, что все они имели множественные хронические заболевания.
Комздрав: все три пациента, скончавшихся от коронавируса, имели множественные хронические заболевания
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Фото: Shuttertock
«93-летний мужчина, 81-летний мужчина и 90-летняя женщина умерли от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. Основным заболеванием признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19», — уточнили в ведомстве со ссылкой на комиссию по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ.
Кроме того, стало известно, что все пациенты умерли в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 11-12 апреля.
По последним данным, в России число случаев заболевания коронавирусной инфекцией достигло 74 588. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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