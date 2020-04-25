В Ленобласти вновь заработают салоны красоты и бани, однако с некоторыми условиями

Согласно документу, салоны красоты откроются в городах, в которых количество инфицированных коронавирусной инфекцией не превышает пяти человек, а также в других населенных пунктах, где выявили не больше трех случаев коронавируса. При этом бани возобновят работу только там, где нет центрального водоснабжения, а также не зафиксировано ни одного случая COVID-19.