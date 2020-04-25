На территории Ленобласти вновь разрешили работу салонов красоты и парикмахерских. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко, пишет 47news.
В Ленобласти вновь заработают салоны красоты и бани, однако с некоторыми условиями
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Фото: Shutterstock
Согласно документу, салоны красоты откроются в городах, в которых количество инфицированных коронавирусной инфекцией не превышает пяти человек, а также в других населенных пунктах, где выявили не больше трех случаев коронавируса. При этом бани возобновят работу только там, где нет центрального водоснабжения, а также не зафиксировано ни одного случая COVID-19.
Бизнесмены должны будут соблюдать ряд условий: дезинфицировать мебель и контактные поверхности каждые два часа; обеспечить средствами для дезинфекции сотрудников; использовать приборы телеметрии; работать в масках, бахилах и перчатках, записывать контактные данные посетителей и время их прихода, использовать не более 50% посадочных мест. Уточняется, что можно оказывать только услуги по уходу за волосами, а также маникюру и педикюру.
Ранее губернатор Ленинградской области рассказал, что правительство региона может закрыть все магазины с 16 часов 30 апреля до 16 часов 1 мая. Имеются ввиду не только непродовольственные точки, но и продуктовые лавки, супермаркеты и небольшие магазины. Напомним, 23 апреля правительство Ленобласти озвучило несколько условий проезда петербуржцев на их дачи за городом. Подобные меры предосторожности, как уверяют власти, вводятся из-за того, что наплыв людей на майские праздники может осложнить ситуацию с распространением коронавируса в регионе.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2 миллиона человек. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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