Глава Роспотребнадзора о продлении карантина: «Нельзя остановиться на половине пути»

Попова добавила, что ошибаться сейчас тоже нельзя, потому что каждый неправильный шаг — угрожает всем результатам, достигнутым в борьбе с коронавирусом.

«Если мы не убедим граждан, не уговорим их соблюдать все требования и все ограничения — на каждом этапе свой, мы вернемся туда же, откуда начали. И, возможно, а этого бы очень не хотелось, вынуждены будем принимать опять жесткие меры по ограничению взаимодействия, контактов между людьми и повернем все свои движения, вернемся в ту же точку, из которой вышли, повернемся вспять», — отметила она.

Из-за того, что к концу апреля риск заразиться коронавирусом в России все еще очень велик, введенные меры нужно продлять как минимум на 14 дней. Если все будет идти по плану, то «та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли», — подытожила глава Роспотребнадзора.

С предложением продлить ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, как минимум до 12 мая выступил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев. Его же поддержал Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов. Он уверен: продление ограничений позволит избежать повторного роста числа заболевших и новой волны заболевания.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.