Валентина Матвиенко рассказала, когда россияне смогут путешествовать за границу

«Один год — ведь это не трагедия. Вот на этот год не надо планировать никаких зарубежных путешествий, потому что не только Россия, но и другие государства нескоро в полном объеме снимут ограничения, откроют возможность приезда иностранцев, не так быстро наладятся коммуникации, воздушное сообщение, полеты авиации и так далее», — заявила Матвиенко.

Она призвала россиян соблюдать введенные из-за коронавируса ограничения, но также отметила, что внутренний туризм в этом году, вероятнее всего, окажется на подъеме.

«Расслабляться не надо. И ожидать, что завтра уже все пройдет, к сожалению, тоже не нужно. Это зависит и от нас, и от общей обстановки в мире. Постепенно, как только позволит обстановка, будут сниматься ограничения. Но не должны быть повышенные ожидания, что снимут 5 мая, или 10 мая, чтобы потом не было разочарований. Никто не знает, когда это можно будет сделать», — добавила председатель Совфеда.

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