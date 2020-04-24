Парикмахерские, салоны красоты и непродовольственные магазины получили рекомендации Роспотребнадзора по выходу из режима ограничений. Соблюдая новые правила, они смогут начать работу уже в ближайшие дни, отметили сегодня «Ведомости».
Роспотребнадзор разработал план по выходу из карантина парикмахерских и непродовольственных магазинов
Тем не менее, решение о том, когда они смогут начать работу, будут принимать региональные власти, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.
Роспотребнадзор подготовил список общих требований для магазинов и салонов красоты:
- Не допускать к работе сотрудников с кашлем, насморком и повышенной температурой, а также тех, у кого нет актуальных результатов медосмотра. У всего персонала также необходимо замерять температуру.
- От работы придется отстранить всех, у кого есть хронические заболевания, снижен иммунитет, а также беременных и лиц старше 65 лет.
- В запасе должен иметься набор индивидуальных средств защиты, дезинфицирующих и моющих средств на пять дней вперед. Также придется использовать «бактерицидные облучатели-рециркуляторы для обеззараживания воздуха», проветривать помещение раз в два часа.
- На полу необходимо нанести разметку так, чтобы расстояние между людьми было не меньше полутора метров.
- Создавать очереди можно только на улице, но тоже с соблюдением дистанции полтора метра.
- Те, кто вышел на работу, обязаны носить маски и перчатки, а также менять их каждые три часа
Отдельно салонам красоты и парикмахерским придется:
- Принимать клиентов только по предварительной записи с интервалом не меньше 20 минут.
- В одном кабинете сможет работать только один сотрудник.
- После каждого клиента помещение должно проветриваться, поверхности обрабатываться, а инструменты дезинфицироваться. Чтобы подтвердить это мастер должен будет сделать фото или видео.
- Кроме маски и перчаток сотрудники должны будут надеть «пижаму, медицинский халат, шапочку» и регулярно менять их.
Ранее с предложением вновь открыть салоны красоты выступили власти Ленинградской области. В Петербурге и Москве как решение возобновить работу компаний, так и решение продлить ограничения, пока не принято.
23 апреля Роспотребнадзор предложил план по возращению к работе после пандемии коронавируса ресторанов и кафе, которые сейчас могут работать в режиме доставки (смотрите наш «ультимативный гид» по главным службам города). Однако рестораторы считают рекомендации ведомства нерабочими. Например, гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный, у которого мы взяли интервью считает их «преступлением против бизнеса».
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