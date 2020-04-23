МИД откроет границу России и Финляндии специально для петербуржцев, которые хотят вернуться домой

Вместе с таможенниками на границе стран путешественников встретят врачи и сотрудники Роспотребнадзора. Отмечается, что переход границы будет организован «по аналогии встречи авиарейсов в аэропорту Пулково».

Все новоприбывшие пройдут осмотр врача, у них возьмут анализы, а при симптомах COVID-19 — отправят в больницу. Если же россияне будут здоровы, им все равно придется провести две недели на карантине. За соблюдением их самоизоляции будут следить Роспотребнадзор, полиция и медики.