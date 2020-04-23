На границе России и Финляндии откроют специальный коридор, который поможет вернуться домой 11 петербуржцам и жителям Ленобластии. За помощью россияне ранее обратились за помощью в посольство РФ.
МИД откроет границу России и Финляндии специально для петербуржцев, которые хотят вернуться домой
Вместе с таможенниками на границе стран путешественников встретят врачи и сотрудники Роспотребнадзора. Отмечается, что переход границы будет организован «по аналогии встречи авиарейсов в аэропорту Пулково».
Все новоприбывшие пройдут осмотр врача, у них возьмут анализы, а при симптомах COVID-19 — отправят в больницу. Если же россияне будут здоровы, им все равно придется провести две недели на карантине. За соблюдением их самоизоляции будут следить Роспотребнадзор, полиция и медики.
Напомним ранее «Собака.ru» публиковала коллективное письмо 99 россиян, которые застряли на Мальдивах и не могут улететь на родину. Всего на территории республики сейчас находится 300 путешественников из России.
Автостопщики из Петербурга Валерия Скутина и Денис Бурханов путешествовали по Африке, надолго оставаясь без связи и возможности читать новости. Из-за этого они оказались единственными россиянами, фактически запертыми в Мавритании: из-за пандемии коронавируса страна закрыла границы. Валерия рассказала «Собака.ru» о местном карантине с массовыми молитвами, едой из одной тарелки и попытках вернуться домой.
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