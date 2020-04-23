В правительстве Петербурга прогнозируют рекордный рост безработицы к июню

Чернейко отметил, что уже сейчас прогнозы ведомства не утешают: без работы может остаться рекордное число жителей Петербурга.

«Мы не ожидаем регистрируемой безработицы выше 70 тысяч за весь этот период, то есть это, очевидно, к концу июня. Это небольшие цифры для мировой практики, но для нашего города это близко к рекордам середины 90-х, тогда тоже было более 60 тысяч безработных, получающих пособия», — заявил председатель комитета по труду и занятости.

Ранее «Собака.ru» выясняла у главы рекрутингового агентства Pruffi, основательница HR-сервиса «Антирабство», а в прошлом главного хедхантера «Mail.Ru Group» Алены Владимирской, кого точно сократят в кризис коронавируса, в каких сферах ждать рост зарплат и как вынести из кризиса максимальную пользу для своей карьеры.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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