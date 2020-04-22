Школьница из Петербурга взяла «золото» в Европейской математической олимпиаде для девочек

В этом году в олимпиаде приняли участие команды из 53 стран. Россиянки стали лидерами в неофициальном зачете: напарницами ученицы петербургского лицея №239 Таисии Коротченко в соревновании стали Розалина Миргалимова из Казани и Елизавета Неустроева из Москвы. Девочки взяли три золотых медали.

ТАСС отмечает, что в Европейская математическая олимпиада для девочек в этом году прошла в восьмой раз. Участницы должны были решить шесть задач с разных областей математики, их оценивали по шкале от 0 до 7 баллов за каждое. Ежегодно «золото» выигрывают только 8% участниц, затем еще 17% становятся серебряными призерами, а 25% — бронзовыми.

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