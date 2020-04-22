В правительстве России подготовили законопроект, дающий право полицейским вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома применять оружие при задержании. Как пишет «Интерфакс», соответствующие поправки уже были одобрены правительством, однако на рассмотрение Госдумы еще не внесены.
Полицейским в России могут разрешить вскрывать машины, применять оружие при задержании и оцеплять жилые дома
Закон «О полиции» предлагается дополнить отдельной статьей о вскрытии транспортного средства. Согласно поправкам, полицейские получат право вскрывать машины для спасения граждан, предотвращения преступления, а также «обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».
Также полицейским могут дать право оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В оцепленных границах органы правопорядка смогут проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а также осматривать транспортные средства.
Законопроект предусматривает право полицейского «с обнаженным огнестрельным оружием» применять его при задержании — в случае, если лицо попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
Авторы законопроекта предлагают дать полиции право «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными», место проведения массовых мероприятий, а также «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов».
Кроме того, статью №30 действующего закона «О полиции» предлагается дополнить положением о том, что «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».
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