Полицейским в России могут разрешить вскрывать машины, применять оружие при задержании и оцеплять жилые дома

Закон «О полиции» предлагается дополнить отдельной статьей о вскрытии транспортного средства. Согласно поправкам, полицейские получат право вскрывать машины для спасения граждан, предотвращения преступления, а также «обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях».

Также полицейским могут дать право оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В оцепленных границах органы правопорядка смогут проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а также осматривать транспортные средства.

Законопроект предусматривает право полицейского «с обнаженным огнестрельным оружием» применять его при задержании — в случае, если лицо попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Авторы законопроекта предлагают дать полиции право «обозначать доступными средствами, в том числе визуальными», место проведения массовых мероприятий, а также «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов».

Кроме того, статью №30 действующего закона «О полиции» предлагается дополнить положением о том, что «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».