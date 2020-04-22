Авторы законопроекта о домашнем насилии, депутаты Государственной думы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, предложили создать убежища для жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса. Из-за самоизоляции, уже в марте уровень домашнего насилия в России возрос на 24% в сравнении с февралем.
В Госдуме предложили создать убежища для жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса
Как рассказали авторы законопроекта о домашнем насилии, разработку которого приостановили из-за распространения Covid-19, в марте количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем. Также на 15% увеличилось число обращений в московский кризисный центр «Китеж», на 19% выросло их количество в Красноярском крае, а в волгоградском кризисном центре — в три раза.
С просьбой утвердить дополнительные меры по защите пострадавших от домашнего насилия авторы закона обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В числе предложений — обеспечить достаточное число убежишь для жертв домашнего насилия, а также составить реестр помещений и включить в него свободные номера в отелях, где могут остановиться пострадавшие. Также авторы закона просят обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, защищать пострадавших, а не нападавшего.
Кроме того, необходимо разработать план для пострадавших по обращению за медицинской, юридической и психологической помощью и рассказывать о нем на телевидении или сайте госуслуг. Необходимо создать координационные центры помощи жертвам насилия, а также освободить жертв домашнего насилия к ответственности за нарушение ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Как считает соавтор закона Оксана Пушкина, если бы проект был принят до пандемии коронавируса, такой рост числа сообщений о домашнем насилии не был бы зафиксирован — в условиях самоизоляции каждый следующий насильственный эпизод будет более серьёзным по форме, чем предыдущий. «Уже бы выстраивалась система, а сейчас ее нет. В моем избирательном округе Одинцово полицейские молодцы! Выезжают, проводят профилактические беседы, но все снова и снова повторяется. Эту пандемию нам точно придется лечить не один десяток лет, если не примем специальный закон», — приводит РБК слова Пушкиной.
Напомним, 28 ноября Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Документ предусматривает создание механизма защиты прав тех, кто подвергался или подвергается насилию в семье. Закон должен обеспечить защиту прав жертв насилия, предоставить психологическую реабилитацию и помочь с социальной адаптацией. 8 декабря в закон были внесены поправки — в частности, устанавливающие запрет на приближение, а также предлагающие отнести к домашнему насилию побои и причинение вреда.
В апреле Совет Федерации приостановил работу над законом о домашнем насилии — его разработку продолжат после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что не разделяет мнение ряда правозащитников, утверждающих, что в России из-за самоизоляции и ограничений увеличилось число случаев домашнего насилия. 70% жителей страны считают принятие закона необходимым, всего 7% — что России такой закон не нужен. При этом четверть россиян оправдывают домашнее насилие и считают его делом, которое касается только семьи.
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