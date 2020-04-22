В Госдуме предложили создать убежища для жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса

Как рассказали авторы законопроекта о домашнем насилии, разработку которого приостановили из-за распространения Covid-19, в марте количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем. Также на 15% увеличилось число обращений в московский кризисный центр «Китеж», на 19% выросло их количество в Красноярском крае, а в волгоградском кризисном центре — в три раза.

С просьбой утвердить дополнительные меры по защите пострадавших от домашнего насилия авторы закона обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В числе предложений — обеспечить достаточное число убежишь для жертв домашнего насилия, а также составить реестр помещений и включить в него свободные номера в отелях, где могут остановиться пострадавшие. Также авторы закона просят обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, защищать пострадавших, а не нападавшего.

Кроме того, необходимо разработать план для пострадавших по обращению за медицинской, юридической и психологической помощью и рассказывать о нем на телевидении или сайте госуслуг. Необходимо создать координационные центры помощи жертвам насилия, а также освободить жертв домашнего насилия к ответственности за нарушение ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.