Возобновить работу смогут салоны красоты и парикмахерские в Ленобласти

Деятельность организаций в сфере бьюти-услуг приостановлена в Ленинградской области с 28 марта. Сейчас там могут работать только медицинские, транспортные, авторемонтные, ветеринарные, ритуальные организации, а также те, чья работа может выполняться удаленно. В период с 4 по 30 апреля в регионе смогли возобновить свою деятельность «системообразующие» организации, среди которых сельхоз предприятия, а также те, что занимаются строительством, обеспечением водоснабжения и электроэнергии, добычей полезных ископаемых, а также организацией и утилизацией отходов.

Пока неизвестно, разрешит ли Смольный — вслед за областным правительством — открыться салонам красоты и парикмахерским Петербурга. Однако в перечень предприятий малого и среднего бизнеса, которым городское правительство окажет помощь в связи с пандемией коронавируса, они вошли. Подробный список — по ссылке.

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