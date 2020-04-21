В правительстве Ленинградской области обсуждается вопрос возобновления работы региональных салонов красоты и парикмахерских. Об этом сегодня, 21 апреля, рассказал председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. Финальное решение местные власти примут до конца недели.
Возобновить работу смогут салоны красоты и парикмахерские в Ленобласти
«Мы понимаем, что есть естественные потребности, которые сложно ограничивать. Думаю, мы до конца недели примем решение: либо продлеваем режим ограничений, либо с учетом эпидемиологической ситуации мы можем пойти на определенный риск, и в населенных пунктах, где отсутствуют заболевшие или зафиксировано их небольшое количество, разрешить парикмахерским работать»,— отметил Ялов.
Отмечается, что если владельцам салонов красоты все-таки разрешат работать, их обяжут выполнять санитарно-эпидемиологические требования.
Деятельность организаций в сфере бьюти-услуг приостановлена в Ленинградской области с 28 марта. Сейчас там могут работать только медицинские, транспортные, авторемонтные, ветеринарные, ритуальные организации, а также те, чья работа может выполняться удаленно. В период с 4 по 30 апреля в регионе смогли возобновить свою деятельность «системообразующие» организации, среди которых сельхоз предприятия, а также те, что занимаются строительством, обеспечением водоснабжения и электроэнергии, добычей полезных ископаемых, а также организацией и утилизацией отходов.
Пока неизвестно, разрешит ли Смольный — вслед за областным правительством — открыться салонам красоты и парикмахерским Петербурга. Однако в перечень предприятий малого и среднего бизнеса, которым городское правительство окажет помощь в связи с пандемией коронавируса, они вошли. Подробный список — по ссылке.
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