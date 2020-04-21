Иван Бакаидов, Рома Уваров и Шарлот стали номинантами рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes

Петербургский программист с ДЦП, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2019 Иван Бакаидов стал номинантом в категории «Социальные практики». «Я вошел в 100 номинантов на вхождение в «Рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет» по версии журнала Forbes Россия. Это абсолютно завораживает», — поделился в своем Twitter Бакаидов. Также номинантом в данной категории стала Маша Грекова, открывшая первое в Петербурге инклюзивное кафе «Огурцы».

В категории «Музыка» — трио «Лауд», музыкант Шарлот, певица Манижа, электронный музыкант Яна Кедрина, известная как Kedr Livanskiy. В категории «Искусство» заявлен актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин и танцор Дмитрий «Пухляш» Красилов, заполучивший всеобщее обожание своим зажигательным танцем в клипе Little Big для «Евровидения»-2020. А в категории «Мода и дизайн» — победитель конкурса «Новые имена в моде», дизайнер Рома Уваров (Roma Uvarov Design).

Напомним, Иван Бакаидов выиграл грант на развитие своего приложения LINKa — оно разработано с целью помочь людям, которые имеют проблемы с речью, трудности с моторикой рук и не попадает в мелкие кнопки клавиатуры. Ранее Бакаидов запустил вместе со своими друзьями интернет-магазин социальности. Они продают футболки, надписи на которых высмеивают стереотипы о людях с инвалидностью. А летом 2019 года Иван запустил благотворительую акцию #КилометрыВРублиДобра. Каждый день он проезжал определенное количество километров на велосипеде и делился результатами в соцсетях, тем самым призывая жертвовать в различные благотворительные организации столько рублей, сколько эквивалентно пройденному маршруту.