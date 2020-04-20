Минобороны признало вспышку COVID-19 в Военно-медицинской академии в Петербурге

«В ходе проведения углубленного медицинского обследования и тестирования в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», — отметили представители ведомства.

Отмечается, что сейчас заболевшие курсанты и контактировавшие с ними находятся под наблюдением врачей и соблюдают карантин. Точное число не сообщается, однако известно, что их больше 50 человек. Все, по сообщениям пресс-службы ведомства, чувствуют себя нормально.

Также в Минобороны опровергли сообщения о том, что те же курсанты принимали участие «в тренировках в составе парадных расчетов в Санкт-Петербурге и в подмосковном Алабине»

Ранее сегодня стало известно, что на карантин закрыто общежитие №3 Первого меда имени Павлова на Большой Монетной улице — там коронавирус диагностировали у нескольких студентов вуза. До этого на карантин закрывалось общежитие университета имени Мечникова, заболевших обнаружено не было.

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