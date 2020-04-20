«Поражаются не только легкие», — Академик РАН Юрий Лобзин о последствиях COVID-19

Среди возможных последствий — проблемы с сердцем и центральной нервной системой, добавил Лобзин. Он также отметил, что продумывать программу реабилитации для переболевших коронавирусом, необходимо уже сейчас.

Юрий Лобзин Академик РАН, Директор петербургского Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА «Мы не знаем, какие будут остаточные явления. И не знаем их динамику после перенесенной коронавирусной инфекции. Понятно, что легкие поражаются. И все перенесшие пневмонию будут нуждаться, наверное, в реабилитации. Но, по современным данным, поражаются не только легкие — страдает сердце, появились работы о поражении центральной нервной системы. И в этой связи мы должны уже сегодня подумать о перспективах и, в частности, о системе реабилитации для переболевших пациентов. В первую очередь, детей».

Он также отметил, что дети болеют COVID-19 в разы реже взрослых или пожилых. Доля заразившихся в России — порядка 2,9%, в США этот показатель равен 5%, в Китае — около 2%, а в Италии — 1,2%. К тому же, они в 90% случаев переносят коронавирус бессимптомно.

Отдельно Лобзин упомянул детей из группы риска (с онкологическими заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, бронхолегочной дисплазией, заболеваниями сердца): «В мире почти из 2 млн зарегистрированных случаев COVID-19 чуть больше 10 летальных исходов у детей: 3 из них в США, 2 — в Китае и по 1-2 — в других странах. Погибшие дети имели то или иное состояние, относящееся к группе риска».

Академик также отметил, что считает перевод легких и бессимптомных больных на домашнее лечение достаточной мерой, которая позволит избежать психологической травмы у детей, остро переживающих разлуку с семьей, а также поможет снизить нагрузку на стационары.

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