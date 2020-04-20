Статистика дня: треть россиян хотят отменить майские праздники

«Респондентов попросили поделиться мнением о возможном переносе майских праздников на другое время. Треть (34 процента) опрошенных назвали это хорошей идеей, так как появится возможность отдохнуть после окончания режима самоизоляции. Еще 30 процентов предложили не переносить, а вообще отменить ближайшие праздники. Нашлись и те, кто не понимает, зачем нужны переносы майских праздников — такая позиция у 27 процентов», — рассказали представители Mail.ru, которые проводили опрос населения.

В вопросе, на какой месяц стоит переносить майские выходные мнения разошлись. Одни выступали за лето — 19% за июнь и еще по 14% за июль или август. 13% россиян согласились бы на сентябрь, а не которые — всего 8% — выступили с предложением добавить действующие праздники к январским каникулам 2021 года.

Также россиян спросили, чем бы они хотели заняться в случае переноса майских праздников: 39% процентов выбрали поездку за город, 16% — путешествие по России, а еще 9% — заграницу (6% — в Европу, 2% — в Азию, 1% — в страны Северной или Южной Америки).

Ранее ВЦИОМ подсчитал: 70% россиян ограничили контакты с людьми из-за коронавируса, а женатые самоизолировавшихся мечтают вернуться в офис чаще своих холостых коллег. Также стало известно, чем займутся россияне после окончания пандемии коронавируса и что они действительно думают о работе на удаленке. А пока еще сидите дома, примите участие в челлендже петербургского фотографа Инны Гейнц: для этого достаточно сделать фото из окна вашего дома.

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