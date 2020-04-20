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Льву Лурье – 70! Вот 13 лучших текстов главного культуртрегера Петербурга (и о нем)

Лев Лурье – наше все! Известный всему Петербургу историк основал Дом культуры (с лучшими лекциями!), находил важные и утешающие слова после теракта в метро в 2017-м, делился с нами историческими анекдотами и отрывками из своих книг, помог создать «Квартальный надзиратель» – эпохальное урбанистическое приложение к нашему журналу, спорил о локальном патриотизме, вспоминал оттепель с Татьяной Толстой и строил футуристические прогнозы с Татьяной Черниговской. В честь 70-летия Льва Яковлевича был создан специальный сайт, где каждый петербуржец (и не только) может его поздравить. «Собака.ru» присоединяется к празднованию юбилея и вспоминает свои лучшие материалы о культуртрегере (и с ним).

«Комсомолец. А читает Ницше!»: Лев Лурье и Татьяна Толстая об оттепели Хрущева, Довлатове и Трампе

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Какой город лучше – Москва или Петербург? Спорят Александр Цыпкин и Лев Лурье

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Елена Анисимова,
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