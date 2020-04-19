Песков прокомментировал, будет ли продлен режим самоизоляции в России

Напомним, сегодня Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом находится под полным контролем. По словам президента России, в стране есть все необходимые ресурсы для борьбы с COVID-19.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия не сможет выйти полностью из ограничительных мер ко Дню Победы. «Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», - ответила она на вопрос о продлении ограничительных мер.



По состоянию на 19 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 42 853. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.

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