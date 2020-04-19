На следующей неделе Кремль будет решать вопрос о необходимости режима самоизоляции, предотвращающего распространение коронавируса в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Песков прокомментировал, будет ли продлен режим самоизоляции в России
«Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», – отметил Песков. По его словам, есть надежда на то, что на следующей неделе Россия может выйти на плато по числу заболевших коронавирусом.
«Видите, вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет. Это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается, –цитируют РИА Новости Пескова.
Он добавил, что президент России Владимир Путин внимательно отслеживает темпы производства коек и аппаратов искусственной вентиляции легких, а фабрики работают в три смены.
Напомним, сегодня Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом находится под полным контролем. По словам президента России, в стране есть все необходимые ресурсы для борьбы с COVID-19.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия не сможет выйти полностью из ограничительных мер ко Дню Победы. «Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», - ответила она на вопрос о продлении ограничительных мер.
По состоянию на 19 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 42 853. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.
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