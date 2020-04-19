Президент России Владимир Путин во время поздравления верующих россиян с Пасхой рассказал о ситуации с коронавирусом в России. Обращение появилось на сайте Кремля.
Путин заявил, что ситуация с коронавирусом находится под полным контролем
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Фото: Shutterstock
Как заявил президент, «ситуация находится под полным контролем». «В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с распространением болезни, известной уже во всём мире – коронавирусной инфекции. Вместе,объединяя усилия, мы решаем возникающие проблемы», – сказал он.
По словам Путина, для борьбы с коронавирусом в стране есть все необходимое: «здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения». Президент также отметил, что в России внимательно анализируют опыт других стран, активно взаимодействуя с зарубежными коллегами. В России знают, что нужно делать при любом развитии ситуации, при этом работают на опережение, добавил он.
«Да, все меры по защите жизни и здоровья людей, по поддержке экономики требуют дополнительных и больших ресурсов и резервов. Они у нас есть. Мы их используем – рачительно, точечно, исходя из складывающейся ситуации и прежде всего для помощи людям, тем семьям, которые оказались сейчас в сложном положении», – поделился Владимир Путин во время обращения.
Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании смогут нанимать мигрантов без разрешения на работу. В этот период иностранцы, у которых истекает срок действия документов, смогут остаться в России, не продлевая, визу, вид на жительство и другие документы, по которым они находятся в стране.
По состоянию на 19 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 42 853. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.
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