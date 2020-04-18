Мэр Москвы Сергей Собянин продлил введенные ранее ограничения до 1 мая. В своем блоге он также рассказал о изменениях в пропускном режиме.
Собянин продлил пропускной режим до 1 мая в Москве
-
Фото: Shutterstock
Начиная с 22 апреля для проезда в общественном транспорте можно использовать только электронные карты: «Тройку», «Стрелку», месячный единый проездной билет и социальные карты. Пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. «Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь – данное требование становится обязательным», – пишет Собянин. При этом получать новый цифровой пропуск не требуется, достаточно внести изменения в действующий документ. Однако если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.
Контролировать соблюдение пропускного режима при поездках на автомобиле будут с помощью камер фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции. Для поездки на автомобиле необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер не менее чем за 5 часов до начала поездки. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями, и владельцев оштрафуют.
Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, журналисты и другие обладатели удостоверений государственного образца могут не получать цифровые пропуска. Тем не менее они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт. Для поездок на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды.
Для волонтеров введут новый вид цифровых пропусков. Получить эти пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер».
Кроме того, расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, лечащихся дома. Бесплатные лекарства будут также получать горожане с проявлениями ОРВИ. «Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, – очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение», – отмечает мэр Москвы.
Напомним, с 13 апреля в столице ввели пропускной режим. Указом мэра уже приостановились услуги каршеринга. Работу продолжили органы власти, правоохранители, финструктуры, транспорт, связь, СМИ и медицина. Подробную инструкцию о том, что такое цифровой пропуск, где его можно получить и как им пользоваться, читайте здесь.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.