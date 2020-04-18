Собянин продлил пропускной режим до 1 мая в Москве

Напомним, с 13 апреля в столице ввели пропускной режим. Указом мэра уже приостановились услуги каршеринга. Работу продолжили органы власти, правоохранители, финструктуры, транспорт, связь, СМИ и медицина. Подробную инструкцию о том, что такое цифровой пропуск, где его можно получить и как им пользоваться, читайте здесь.



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