Один из самых престижных фестивалей гик-культуры Comic Con, который ежегодно проходит в Сан-Диего, отменен. Такое произошло впервые за 50 лет! Провести событие планировали в конце июля, однако теперь фанатам комиксов придется ждать целый год.
Фестиваль Comic Con отменили из-за коронавируса. Впервые за 50 лет!
«Необычные времена требуют чрезвычайных мер, и, хотя мы опечалены этим действием, мы знаем, что это правильное решение», — заявил представитель Comic-Con Дэвид Гланцер.
Ранее вице-губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что проводить фестиваль в условиях пандемии будет небезопасно. После этого организаторы Comic Con решили отказаться от мероприятия, которое было назначено на 23-26 июля, и провести его через год, но тоже в июле.
Wonder Con — другой проект команды фестиваля, который был запланирован на 10-12 апреля, также отменен. Он пройдет в марте.
Напомним, ранее из-за коронавируса отменились фестиваль музыки и искусства Burning Man (он пройдет в онлайн-формате) и Coachella. Организаторы последнего выложили на YouTube документальный фильм об истории одного из главных музыкальных фестивалей Америки и мира.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.