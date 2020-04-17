Фестиваль Comic Con отменили из-за коронавируса. Впервые за 50 лет!

«Необычные времена требуют чрезвычайных мер, и, хотя мы опечалены этим действием, мы знаем, что это правильное решение», — заявил представитель Comic-Con Дэвид Гланцер.

Ранее вице-губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом заявил, что проводить фестиваль в условиях пандемии будет небезопасно. После этого организаторы Comic Con решили отказаться от мероприятия, которое было назначено на 23-26 июля, и провести его через год, но тоже в июле.

Wonder Con — другой проект команды фестиваля, который был запланирован на 10-12 апреля, также отменен. Он пройдет в марте.

Напомним, ранее из-за коронавируса отменились фестиваль музыки и искусства Burning Man (он пройдет в онлайн-формате) и Coachella. Организаторы последнего выложили на YouTube документальный фильм об истории одного из главных музыкальных фестивалей Америки и мира.

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