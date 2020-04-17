Сергей Саяпин, врач-анестезиолог-реаниматолог Покровской больницы Петербурга, записал видеообращение, в котором попросил считать виновными руководство больницы в том случае, если он заразится коронавирусом. Ему пришлось делать искусственную вентиляцию легких пациенту с диагнозом COVID-19 в защитном костюме, купленном за собственные средства. В больнице не приняли меры по защите персонала от инфекции.
«Виновной прошу считать лично главврача»: врач из Покровской больницы, который мог заразиться COVID-19 от пациента
«В случае заражения или смертельного исхода виновным прошу считать лично главврача Покровской больницы», — рассказал медик. Он добавил, что администрация медицинского учреждения не сделала «ничего для предупреждения заражения персонала».
Позже Саяпин опубликовал фотографии компьютерной томографии своих легких на персональной страничке «ВКонтакте». Ему диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию.
Информация о том, что персонал больницы не может получить необходимые средства защиты впервые появилась в начале апреля — тогда обращение к городским властям записывали санитары Покровской больницы. Тогда главврач больницы Марина Бахолдина назвала слова сотрудников «неправдой», а власти города отметили, что медучреждение больных COVID-19 не принимает. У персонала также не было специального оборудования для подачи кислорода пациентам — он необходим для лечения. Подробную историю с обращением врачей Покровской больницы «Собака.ru» рассказывала здесь.
Сегодня персонал Покровской больницы (130 медиков) вновь обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко за помощью. Они утверждают, что больница принимает больных COVID-19, а потому должна работать как инфекционный стационар, однако никаких мер для этого до сих пор принято не было.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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