«Виновной прошу считать лично главврача»: врач из Покровской больницы, который мог заразиться COVID-19 от пациента

Информация о том, что персонал больницы не может получить необходимые средства защиты впервые появилась в начале апреля — тогда обращение к городским властям записывали санитары Покровской больницы. Тогда главврач больницы Марина Бахолдина назвала слова сотрудников «неправдой», а власти города отметили, что медучреждение больных COVID-19 не принимает. У персонала также не было специального оборудования для подачи кислорода пациентам — он необходим для лечения. Подробную историю с обращением врачей Покровской больницы «Собака.ru» рассказывала здесь.

Сегодня персонал Покровской больницы (130 медиков) вновь обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову и прокурору города Сергею Литвиненко за помощью. Они утверждают, что больница принимает больных COVID-19, а потому должна работать как инфекционный стационар, однако никаких мер для этого до сих пор принято не было.

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