«Я несерьезно воспринимал вирус»: отец чемпиона «Формулы-3» Роберта Шварцмана заразился COVID-19

«Он — самый близкий мне человек». Тот, кто всегда поддерживал меня в моей жизни и карьере… Я вижу много людей, которые гуляют по городу, не соблюдают правила и не переживают ни о чем. Некоторые даже считают, что вируса не существует. Но если вы верите мне, пожалуйста прислушайтесь: будьте дома со своей семьей, соблюдайте дистанцию, мойте руки и обезопасьте себя», — рассказал в видеообращении к своим подписчикам Роберт.

Напомним, Роберт Шварцман — молодая, но яркая звезда гонок из Петербурга, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing. Он готовится занять свое место в элите автоспорта — «Формуле 1» вслед за Виталием Петровым и Даниилом Квятом. Сын бизнесмена Михаила Шварцмана, владельца одной из самых крупных сетей цветочных магазинов «Цвет­оптторг», сел за руль, едва научившись говорить. В двадцать лет у Шварцмана на полке есть серьезный трофей — чемпионский титул «Формулы 3» в составе итальянской конюшни Prema, который он оформил в России, на трассе «Сочи Автодром».