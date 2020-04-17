Отец петербургского чемпиона «Формулы-3» Роберта Шварцмана и совладелец сетей цветочных магазинов «Цветоптторг» Михаил Шварцман заразился коронавирусом. Об этом сегодня рассказал Роберт в своем Instagram.
«Я несерьезно воспринимал вирус»: отец чемпиона «Формулы-3» Роберта Шварцмана заразился COVID-19
«Он — самый близкий мне человек». Тот, кто всегда поддерживал меня в моей жизни и карьере… Я вижу много людей, которые гуляют по городу, не соблюдают правила и не переживают ни о чем. Некоторые даже считают, что вируса не существует. Но если вы верите мне, пожалуйста прислушайтесь: будьте дома со своей семьей, соблюдайте дистанцию, мойте руки и обезопасьте себя», — рассказал в видеообращении к своим подписчикам Роберт.
Напомним, Роберт Шварцман — молодая, но яркая звезда гонок из Петербурга, пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing. Он готовится занять свое место в элите автоспорта — «Формуле 1» вслед за Виталием Петровым и Даниилом Квятом. Сын бизнесмена Михаила Шварцмана, владельца одной из самых крупных сетей цветочных магазинов «Цветоптторг», сел за руль, едва научившись говорить. В двадцать лет у Шварцмана на полке есть серьезный трофей — чемпионский титул «Формулы 3» в составе итальянской конюшни Prema, который он оформил в России, на трассе «Сочи Автодром».
С 2020 года Роберт будет выступать в классе «Формула 2», в одной команде с сыном легендарного Михаэля Шумахера Миком. Это последний этап перед переходом в «королевские гонки». Сейчас Роберт, будучи слушателем Академии Ferrari, живет и тренируется в Италии, но при любой возможности навещает город белых ночей и пробок на Невском проспекте.
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