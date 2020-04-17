В России стали доступны электронные трудовые книжки

Информация из электронной трудовой книжки загружается в личный кабинет на портале госуслуг — такие ее можно выгрузить в виде скана и переслать на электронную почту. Все электронные трудовые книжки заверены электронной подписью Пенсионного фонда России, такая выписка является юридически значимым документом.

«Физлица могут получить сведения о трудовых событиях в электронном виде только после того, как даст согласие на ведение трудовой книжки в электронном виде, и работодатель в установленном порядке предоставит форму сведений о трудовой деятельности граждан в Пенсионный фонд с данными о трудовой деятельности сотрудника», — добавляют в Минкомсвязи.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране электронных трудовых книжек в декабре 2019 года. Согласно закону, текущих работников не будут обязывать к переходу на электронную документацию — перевести свой трудовой стаж они могут по желанию. Для этого до конца 2020 года необходимо подать соответствующее заявление работодателю.

В 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта. Вместо них правительство предлагает переход на электронные документы. Пилотный проект стартует уже в следующем году — первыми обладателями новых удостоверений личности станут москвичи. Кроме того, привычные бумажные дипломы о высшем образовании начнут заменять на электронные сертификаты. По мнению инициаторов проекта, это позволит бороться с поддельными документами о высшем образовании.