Как провести первый в мире юридический форум по коронавирусу с участием главы ВОЗ и генсека Совета Европы? Рассказывает его СЕО Ольга Мотенко

Когда ПМЮФ решили перенести в онлайн

Тревожные мысли у нас в команде форума появились в конце февраля: напряжение нарастало, крупные мероприятия отменялись или переносились. Но мы, даже к собственному удивлению, оставались островком стабильности: участники продолжали активно регистрироваться на юбилейный Петербургский международный юридический форум, запросов на возврат средств не поступало, партнеры активно обсуждали условия, спонсоры просили выставлять счета, шла полноценная подготовка к проведению.

23 марта мы остановились и поняли: в нынешних условиях невозможно гарантировать безопасность, в первую очередь, для здоровья участников. Пришло самое важное и одновременно сложное решение: перенести юбилейный, десятый, форум на 2021 год. С другой стороны, уже был пройден огромный путь по организации, собрана программа из более чем ста мероприятий, достигнуты договоренности с топовыми спикерами.

В один момент мы согласовали с Министерством юстиции сразу два решения: перенести ПМЮФ на следующий год, а в этом сделать мероприятие в онлайн-формате. Чуть позже заместитель министра юстиции Юрий Любимов дал всему процессу нужное направление и ускорение, предложив уже в апреле провести полномасштабное международное обсуждение правовых вопросов жизни общества в условиях пандемии COVID-19. Хотелось дать высокую юридическую экспертизу по разным направлениям: от прав человека до регистрации новых лекарственных препаратов.

Тема актуальная, никто в мире еще не попытался сделать что-то подобное, мы будем первыми – все это я понимала, но, честно говоря, в первый момент пришла в ужас. Сжатые сроки, отсутствие готовых технических решений и сценариев, коммуникации со спикерам в разных странах, привлечение участников, обеспечение нетворкинга.Но, закрыв глаза, как бы это ни было страшно, мы 26 марта объявили одновременно о переносе десятого ПМЮФ на 2021 год и проведении 10-12 апреля онлайн LF 9 ½: законы коронавируса.