Во всех регионах России зафиксированы случаи заражения коронавирусом

Наличие вируса подтвердилось после первого же теста. Сейчас в республике развернута работа по установлению личности всех людей, с которыми была в контакте заболевшая. Им тоже предстоит обследование.

С обращением к жителям региона в ближайшее время выступит глава республики Олег Хорохордин. В местном правительстве уже попросили людей «сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации».

По состоянию на 16 апреля в мире коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. Оперштаб по борьбе с COVID-19 в России на сегодняшний день зарегистрировал 27 938 случаев заражения: 2 304 человека из них выздоровели, 232 — умерли. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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