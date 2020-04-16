Статистика дня: 25% россиян уверены, что домашнее насилие — это семейное дело

«О насилии в семье говорить не принято и даже стыдно, и это свойственно не только России, но и другим странам. В Китае на 30% возросло число заявлений о разводе, поданных за последний месяц. Во Франции и Испании зафиксирован рост числа заявлений о насилии, поданных в полицию. Властям пришлось даже придумать специальную схему для жертв насилия – через обращение в аптеку, назвав специальное кодовое слово, можно получить защиту.

Изоляция и нахождение в замкнутом пространстве приводит к повышению агрессии, причем не только в отношении женщин, но и в отношении детей. И если у женщин есть правовые рычаги, которыми она может воспользоваться, то у детей таких рычагов нет», — объясняет причины возросшего числа зарегистрированных случаев насилия в семье Елена Никишова, директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ.

Чуть больше четверти россиян (27%) уверены — домашнее насилие должно расследоваться с послаблениями. 29% опрошенных также утверждают, что насилие над женщиной в семье совершается в том случае, если с ней «что-то не так». Отмечается, что мужчины склонны утверждать подобное в полтора раза чаще, чем женщины — 38% и 21% соответственно.

Наибольшую терпимость к домашнему насилию проявляют мужчины, люди старшего поколения и респонденты с низким уровнем образования. Подростки же (от 14 до 17 лет) реже оправдывают насилие, чем взрослые, однако по остальным показателям их ответы распределены равномерно. Например, почти четверть молодых людей (24%) также уверены — домашнее насилие нужно рассматривать с послаблениями.

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