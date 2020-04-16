Главный инфекционист Минздрава: инкубационный период COVID-19 может превышать две недели

«Сегодня инкубационный период объявлен как 2 недели, но более продолжительный срок мы можем видеть при характерной передаче вируса непосредственно от животных» — отметила Малинникова на онлайн-собрании Научного совета РАН.

С подобной идеей выступила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова. Она объяснила, что вирус, который прошел через несколько людей прежде чем был передан новому заболевшему, уже ослаб. Если же заражение произошло непосредственно от разносчиков — например, от летучей мыши — он сильнее, а значит это влияет на то как и в каких формах будет протекать болезнь.

Недавно стало известно, что Россельхознадзор разработал тесты на коронавирус для домашних животных. В ближайшее время их доставят в крупные города страны. Ранее китайские ветеринары сообщали, что вирус SARS-CoV-2 способен инфицировать кошек. Через несколько дней коронавирус диагностировали у тигрицы из зоопарка в Нью-Йорке.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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