ЦБ позволил российским банкам обслуживать клиентов с просроченными паспортами

«Такая мера необходима, чтобы не создавать ненужных сложностей с получением финансовых услуг и избежать ситуации, в которой людям пришлось бы нарушать режим самоизоляции для получения новых документов только ради общения с финансовыми организациями», — пояснено в сообщении регулятора.

Актуализировать данные паспортов своих клиентов банки должны будут не позднее 30 сентября 2020 года.

Недавно Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов обращалась к ЦБ с предложением продолжить обслуживание клиентов в российских банках по старым паспортам до 1 июля 2020 года. Ее представители отмечали, что у многих пользователей услугами финорганизаций возникли сложности с обслуживанием по истекшим паспортам.

Напомним, в обращении от 8 апреля Владимир Путин поручил автоматически продлить срок годности паспортов на три месяца. Следом о том, что привлекать к ответственности за просроченные документы россиян не будут, объявило МВД.

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