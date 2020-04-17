Что делать, если вы встретили режим самоизоляции в одиночестве, но хотите найти пару или развивать романтические отношения, которые завязались накануне локдауна? «Собака.ru» проанализировала феномен и собрала истории петербуржцев и москвичей, которые продолжают знакомится в дейтинг-приложениях, соцсетях, продолжают новые романы онлайн или даже ходят на оффлайн-свидания.
Свидания в самоизоляции: встречи в продуктовом, виртуальный секс и рандеву на дому
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Художница из Петербурга Надя Албул во время эпидемии познакомилась в дейтинг-сервисе с врачом и параллельно создает серию работ о больнице
Петербургская художница Надя Албул теперь изучает будни бригады скорой помощи онлайн — две недели назад она познакомилась в дейтинг-приложении с врачом. «Он присылает мне фото из больницы со своих дежурств, а я ему — фото своих картин из серии «Бродилки по больничке». Он говорит, что сейчас адский завал, но очень хочет провести полноценное онлайн-свидание по видеосвязи, а встречи оффлайн ему запрещены. Я верю, что любовь сильнее карантина». Такие отношения — новая норма для людей по всему миру, которые ищут себе пару несмотря на локдаун. Вместо свиданий в кофейне через день после мэтча и секса — видео-звонки, переписки со словами поддержки и новые знакомства по всему миру — например, Tinder сделал бесплатной до 30 апреля функцию «Загранпаспорт». Этот режим позволяет пользователям приложения общаться с людьми по всему миру: сидя в Петербурге вы можете «мэтчится» с ребятами из Бразилии или Италии. Некоторые пользователи используют возможность скорее для антропологических исследований, нежели для поиска пары.
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Фото: shutterstock
«Людям интересно путешествовать внутри приложения или соцсетей, знакомится с людьми из мест, куда хотелось бы поехать, обсуждать как обстоят дела сейчас в разных точках планеты. Я сама пользуюсь этой функцией, потому что застряла не в той точке мира, где мне хотелось быть сейчас — таким образом создаю себе нужную атмосферу. Сидя белорусском тиндере, я вижу очень много людей, которые наверняка изучают Беларусь как потенциальное место для путешествий», — комментирует Мария, автор телеграм канала «Секс в большом городе», написавшая о дейтинг-сервисах диплом. Локальные особенности карантинных свиданий — отдельная тема для будущих исследователей любви и секса времен пандемии коронавируса. Например, в Грузии введен комендантский час с 21:00 до 6:00 за нарушение которого грозит большой штраф — до 70 тысяч, если переводить в рубли, но это не останавливает местных мужчин, которые в самоизоляции жаждут новых знакомств (и их продолжения) еще больше.
«Ограничение пугает скорее из-за величины штрафа, вируса тоже опасаются, но почему то только на улице, но сразу после знакомства в приложении хотят приехать к девушке или пригласить к себе. И достаточно настойчивы. При этом понятие о контрацепции для некоторых не знакомо, это не обусловлено какой то «отсталостью» от современного мира, просто им в голову не приходит, что оказывается, так нужно», — рассказывает москвичка, живущая сейчас в Тбилиси. «Чтобы вы понимали: для грузина остаться без картинки живой женщины — страшнее вируса, поэтому дейтинг-сервисами тут начали пользоваться еще активнее. Недавно я познакомилась в приложении с молодым человеком, он каждый день теперь ко мне приезжает и мы бесконечно болтаем, несмотря на языковой барьер — он оказался художников-экспрессионистом, а также фитнес-тренером». Приглашать к себе новых знакомых из приложения девушка не боится: «Я психолог по образованию, плюс у меня здесь друзья, которым я скидываю все контакты человека и предупреждаю его о том, что по прошествию определенного времени ко мне или придут или позвонят. Но в основном, люди здесь адекватные».
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Фото: shutterstock
Мария пережидает пандемию в Минске, где нет еще жестких ограничений на передвижение и можно ходить на свидания. «А если вы в Москве, где ввели пропуски и вообще не можете выйти из дома? В этом случае остается постепенное сближение и виртуальный секс, видеозвонки. Мне предложили перейти в вирт только однажды, в приложении для интимных знакомств. К сожалению, сейчас, видимо, не время для поиска нового секс-партнера. И решения для этого нет, ну разве что секс-игрушки. У меня есть партнеры, но они находятся далеко от меня. Встречаться сейчас с новым партнером, чтобы заняться сексом? Ну, каждый сам взвешивает свои риски. Две недели назад у меня было свидание с парнем из приложения, с ним нашлись общие знакомые: все было чинно-благородно, по «карантиновски» — мы не трогали друг друга. Сейчас он уехал на даче и сидит там, вполне возможно, что после карантина из этого знакомства получится что-то интересное».
В Петербурге и тем более Москве режим самоизоляции блюдут жестче, чем в Тбилиси или Минске, а настроение людей в дейтинг-сервисах менее «боевое». Маркетолог Алексей жалуется, что переписки быстро «тухнут», потому что у всех стресс и люди думают о самосохранении. «На Airbnb сейчас квартиры очень дешёвые, думал и туда кого-нибудь позвать, хоть какие-то новые впечатления, когда всё закрыто, но забил: все по домам сидят, да и неправильно такое предлагать во время пандемии». Несмотря на общий вялый романтический фон в двух столицах, «Собака.ru» собрала семь историй — от гомерически смешных до невероятно романтических — о том, как горожане завязывают новые отношения, ходят на свидания и даже находят новую любовь во время пандемии и режима локдауна.
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В период пандемии первое свидание в супермаркете заменяет встречу в кофейне. Фото: Shutterstock
Кети
Искусствовед, познакомилась в дейтинг-приложении с парнем, который подарил ей полкило нута
На днях от скуки я познакомилась в приложении с парнем и согласилась пойти на свидание. Я не хотела говорить ему, где живу, потому что он и без того был слишком настойчивый. Договорились встретиться возле Вкусвилла, я как раз туда хотела зайти за хумусом. Мы встретились и он с удивлением спросил, почему я покупаю хумус, а не готовлю его сама. Нельзя же было на первом свидании на такой вопрос ответить, что мне тупо лень! Я сказала, что из-за короновируса не могу найти нут. Так совпало, что чувак занимается оптовыми продажами и оказалось недавно завез своей маме 10 кг нута. В результате он позвонил маме и попросил отсыпать полкило. Дальше мы пошли к ней во двор и она спустила мне нут. С парнем я больше не общалась, но хумус приготовила.
Михаил
IT-аналитик, познакомился с девушкой в приложении, но после свидания история закончилась
Когда Путин объявил первую «нерабочую» неделю, а я уже дней десять трудился удаленно и на волне разговоров о пандемии я создал профиль в приложении для знакомств с четырьмя гифками, на которых я по-разному схожу с ума в своей квартире и подписью «хочу найти девушку, которая нарушит самоизоляцию и спасёт меня от одиночества дома». В Тиндере уже стало грустновато — вместо обсуждений событий все сводилось к апатичным наблюдениям о проживании в карантине. В пятницу утром мне прилетел супер-лайк от очень милой кудрявой девушки, с которой очень быстро завязалась бурная переписка — мы чатились два дня без остановки, обсуждая какой прекрасный Стамбул, как жаль, что она только сейчас установила Тиндер и мы не сходили вместе на концерт Сироткина, делились мыслями о культуре спора. Я начал продумывать свидание в городе, где почти на все общественные места повесили замок.
Я решил пригласить ее в парк, который был закрыт на просушку. Она меня опередила и предложила встретиться первой. В итоге мы договорились, что она на такси подъедет к парку и мы там погуляем. В парке были только футболисты на спортплощадке, пара бегунов и подозрительного вида мужик в капюшоне. Мы нарезали круги по дорожкам, обсуждая ее ремонт, изучение английского, мою работу заграницей. Когда мы расстелили плед на скамейке и присели перекусить, материализовался охранник, который начал демонстративно и громко звонить в полицию. Угрозы показались мне сомнительными, но атмосферу он действительно подпортил и мы быстро ретировались.
На мой вопрос о новой встрече она ответила через день, написав, что подобное развитие для неё кажется очень сомнительным. На том все и закончилось. Я еще посидел неделю в приложении, за которую мне почти удалось вместе покататься на бордах с интересной, но не очень приятной в общении дамой, но пошел дождь. Еще я переписывался с вебкамщицей и она была готова встретиться, только если у меня будут «шишки и вино». Но их у меня под рукой не оказалось и ничего не вышло. Чем дальше, тем больше предложения встретиться начинали восприниматься в штыки и с непониманием. Так что пока я решил отложить онлайн-знакомства до лучших времен.
Дмитрий
Системный аналитик в IT-компании, провел первое свидание в своей квартире во время самоизоляции
Я зарегистрировался в приложении недавно, сначала было полное разочарование, но вскоре алгоритм вывел на профиль с фото очень милой девушки. На фоне была знакомая локация, будто бы я бывал в этом здании или как минимум читал о нем статью с фотоотчетом. Поймал себя на мысли, что с ней мне бы очень хотелось познакомиться. Однако обстоятельства заставили на время забыть про дейтинг-приложение: из-за вируса отменили мой рейс в Турин, в это же время сосед по московской квартире заболел коронавирусом — повезло что не успели пересечься, так как я вернулся в Петербург к родителям. Отпуск сорвался и я вновь открыл приложение, обнаружил мэтч с той самой девушкой и начал переписку. Мы встретились 7 дней назад после 3 недель переписки, во время которых общение с А. стало для меня невероятно важным.
Мы играли в социально ответственных граждан и думали дождаться окончания или хотя бы прохода пика эпидемии. Доходило до того что гравитация нашей продуктивности начала подчиняться режиму переписки. Я вернулся в столицу и начал занимаясь вопросом переезда в новое съемное жилье — встреча на нейтральной территории в Москве стала опасной авантюрой. Я переехал, заказал девушке такси и вот долгожданная встреча — было ощущение что мы уже долго дружили и узнали друг про друга довольно много. Мы с ней гуляли по ночному, непривычно пустынному Беговому району, наслаждались пост-апокалиптическим видом из окон новой квартиры. Чудесное время.
Перед объявлением пропускного режима А. уехала в родной город и мы снова в режиме переписки. Планы на ближайшее будущее не обсуждали — время неподходящее: я пытаюсь обустроиться в новой квартире, работаю по удаленке. У А. — поиск новой работы. Вся эта история — совершенно невероятная — как из кино. Атмосфера Замятинского «Мы». Простые действия, позволяющие чувствовать себя живым, среди становящегося явью технологического тоталитаризма.
Мари
Маркетолог, познакомилась с парнем в инстаграме и совершенствует навык обнаженных селфи
Накануне карантина я начала общаться в инстаграме с парнем, на которого давно подписана: он транслирует важные для меня идеи о секс-позитивном образе жизни, осознанности, нетоксичности, важности психотерапии. К тому же мы оба полиаморы. Для меня это редкость, встретить человека с идеальным черным юмором и установками, близкими к моим — к сожалению, в России таких мужчин мало. Мы дообщались до того, что захотели встретиться и попробовать стать сексуальными партнерами друг другу. Все это выглядело как удивительный редкий мэтч. В момент знакомства мой собеседник был в Нью-Йорке (предполагалось, что на несколько дней), но в день его вылета границу закрыли. Теперь он застрял там черт знает насколько и совсем не рад этому. Он живет в Москве, я — в Петербурге, куда он собирался приехать через пару недель после нашего знакомства. Но в том, как все повернулось, можно увидеть некоторые плюсы: скорее всего, из Москвы его бы уже не выпустили. А теперь у меня в ленте красивые кадры пустого Нью-Йорка, и это препятствие делает историю особенно сюррной и романтичной.
Возможно, в более спокойной обстановке мы бы сильнее сексуализировали наше общение, а сейчас появилась потребность поддерживать друг друга в сложной ситуации – очень приятно увидеть эту сторону друг друга еще до личного знакомства. Любопытство друг к другу становится еще сильнее. Мы оба живем без постоянного партнера, и сейчас можно сойти с ума от своей бешеной сексуальной энергии. Возможно я прокачаюсь в скиллах обнаженной съемки себя к концу карантина. Пока нам кажется, что мы можем быть идеальными партнерами друг другу. Но оба держимся, чтобы не наполнить свои головы иллюзиями друг о друге, а в такой кризисной ситуации мозг готов радостно их придумывать. Хорошо, что мы достаточно знаем о работе психики. И очень приятно, что к концу карантина нас ждет как минимум любопытное личное знакомство, а уже сейчас есть на редкость крутой собеседник, которому важно твое состояние.
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Фото: Shutterstock
Анастасия
Маркетолог, познакомилась в приложении с мужчиной из другой страны, устраивает танцевальные видео-баттлы
За три недели до закрытия границ я познакомилась в приложении с молодым человеком: он живет в Бремене, я — в Петербурге, но оба родом из Риги. Он моряк, мы замэтчились, когда его пароход зашел в город на пару дней. Мы начали тесно общаться и появился план в марте встретиться в родном городе, а потом вместе поехать в Петербург, где он планировал провести пару недель. Но Латвия объявила о закрытии границ в день, когда я приехала в Ригу и мне пришлось срочно вернуться в Питер, его поездка тоже отменилась. Теперь мы общаемся по телефону по 4-6 часов раз в три дня: вместе гуляем — он по лесу, а я по квартире, ходим курить и готовим тоже вместе. Если начали поздно, то спорим на то, кто первый уснет и болтаем до победного. А еще устраиваем танцевальные видео-соревнования и долго спорим, кто же был лучше.
Вообще, наши звонки похожи на настоящие свидания, когда люди гуляют и пытаются узнать друг друга. У нас много точек соприкосновения, поэтому интересно выяснять детали и ловить себя на том, что слышишь свои же слова. Немного грустно из-за того, что нельзя в этот момент смотреть на человека в живую и чувствовать эмоции. Еще есть страх привязаться слишком сильно, потому что неизвестно, сколько это все продлится и увидимся ли мы в этом году. Также не хватает тактильности. Интерес и влечение к человеку есть, но возможности реализации нет, поэтому и тоскливо.
София
Архитектор, познакомилась в инстаграме с парнем из Чили, пьют вино по видеосвязи
Еще до карантина я познакомились с молодым человеком в инстаграме — мы оба ведем блоги на тему искусства, только я — в России, а он — в Чили. Мы немного пообщались, оказалось, что он тоже архитектор. Когда в конце марта все начали самоизолироваться, он написал мне: «ты любишь вино?», а затем предложил выпить вместе чилийского. Я посмеялась, конечно, он будет пить действительно хорошее чилийское, а я то, что есть в магазине у дома. Но в итоге согласилась и мы созвонились по видеосвязи в инсте. Мы говорили на английском, он признался, что не очень хорошо им владеет — это добавляло в беседу экзотики, при этом мы пару часов болтали обо всем, несмотря на языковой барьер. Я, кажется, даже спела какую-то песню, потому что рядом была гитара.
Это парень оказался очень симпатичным и подружки спрашивали потом, что за красавчик? А я вижу в этой истории удивительную примету времени: можно вот так запросто взять и созвониться с незнакомцем. Это ведь возможно было сделать и до пандемии, но мало кому такое приходило в голову, плюс не было времени или появлялись какие-то стеснения или сомнения. Не знаю, приведет ли это общение к чему-то? Не думаю об этом, да и не хочу. Не знаю даже, будем ли мы общаться. Но это очень интересно, что в связи в ограничениями открылись какие-то новые возможности и даже для знакомства, не выходя из дома.
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Фото: Shutterstock
Юлия
Визажист, начала новые отношения в разгар «нерабочего» месяца и переехала к новому парню
За пару дней до объявления президентом нерабочей недели я пошла в бар с друзьями, там на меня начал поглядывать незнакомый парень и улыбаться. Я вышла покурить на улицу, он тоже там оказался и сказал мне «Привет!», я ответила ему «Привет!» и все. Через пару дней он нашел меня в инстаграме и спросил « А это ты была в баре N. два дня назад?» Оказывается у нас с Лешей были общие знакомые. В то же время я жила со своим бойфрендом, с которым давно уже хотела разойтись — мы превратились из пары в друзей и хороших соседей, но я не могла найти в себе силы об этом поговорить. Мы с Лешей начали переписываться и договорились встретиться 30 марта, после того, как я вернусь из рабочей командировки. Но в этот день уже все публичные места были закрыты, поэтому он предложил встретиться у его друзей, мы классно провели время и этот парень очень запал мне в душе.
После этого я пару раз приезжала к нему домой по его приглашению, никаких интимных отношений у нас не было, но стало очевидно, что нас невероятно тянет друг к другу. Последний раз я приехала к нему и сказала, что могу побыть только пару часов, но Леша спросил: почему я не могу остаться? И предложил либо переехать к нему или снять нам квартиру. Я поняла, что наконец-то пришло время поговорить с моим бойфрендом начистоту: я приехала домой, и сказала, что не вижу смысла быть вместе, лучше сохранить дружеские отношения. Оказалось, что он и сам давно думал о расставании, но не решался поднять эту тему. После этого я собрала вещи и переехала к Леше и мы начали вместе жить. Получилась такая неожиданная история любви во время пандемии, которая изменила мою жизнь.
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