Свидания в самоизоляции: встречи в продуктовом, виртуальный секс и рандеву на дому

IT-аналитик, познакомился с девушкой в приложении, но после свидания история закончилась

Когда Путин объявил первую «нерабочую» неделю, а я уже дней десять трудился удаленно и на волне разговоров о пандемии я создал профиль в приложении для знакомств с четырьмя гифками, на которых я по-разному схожу с ума в своей квартире и подписью «хочу найти девушку, которая нарушит самоизоляцию и спасёт меня от одиночества дома». В Тиндере уже стало грустновато — вместо обсуждений событий все сводилось к апатичным наблюдениям о проживании в карантине. В пятницу утром мне прилетел супер-лайк от очень милой кудрявой девушки, с которой очень быстро завязалась бурная переписка — мы чатились два дня без остановки, обсуждая какой прекрасный Стамбул, как жаль, что она только сейчас установила Тиндер и мы не сходили вместе на концерт Сироткина, делились мыслями о культуре спора. Я начал продумывать свидание в городе, где почти на все общественные места повесили замок.

Я решил пригласить ее в парк, который был закрыт на просушку. Она меня опередила и предложила встретиться первой. В итоге мы договорились, что она на такси подъедет к парку и мы там погуляем. В парке были только футболисты на спортплощадке, пара бегунов и подозрительного вида мужик в капюшоне. Мы нарезали круги по дорожкам, обсуждая ее ремонт, изучение английского, мою работу заграницей. Когда мы расстелили плед на скамейке и присели перекусить, материализовался охранник, который начал демонстративно и громко звонить в полицию. Угрозы показались мне сомнительными, но атмосферу он действительно подпортил и мы быстро ретировались.

На мой вопрос о новой встрече она ответила через день, написав, что подобное развитие для неё кажется очень сомнительным. На том все и закончилось. Я еще посидел неделю в приложении, за которую мне почти удалось вместе покататься на бордах с интересной, но не очень приятной в общении дамой, но пошел дождь. Еще я переписывался с вебкамщицей и она была готова встретиться, только если у меня будут «шишки и вино». Но их у меня под рукой не оказалось и ничего не вышло. Чем дальше, тем больше предложения встретиться начинали восприниматься в штыки и с непониманием. Так что пока я решил отложить онлайн-знакомства до лучших времен.