«День сурка», но можно дольше спать: что думают россияне о работе на удаленке?

Самые популярные минусы удаленки, которые выделяют россияне — падение эффективности, сложности с разграничением личной жизни и работы, сложности в коммуникации с коллегами и нехватка общения. Также многие отмечают, что им сложно работать, когда рядом находятся дети и семья.

Среди других недостатков — однообразие будней, которое превращается в этакий «день сурка» и увеличение рабочих часов, потому что «не можешь остановиться». Некоторые также добавляют, что они перестали заботиться о своем внешнем виде, начали поправляться и «запустили себя».

Однако некоторые россияне отмечают, что у работы из дома есть свои плюсы. Например, можно больше спать и экономить время и деньги на дорогу. К тому же, многие перешли на гибкий график работы и теперь у них появилось больше времени на домашние дела. Среди респондентов переходу на дистанционную работу больше радуются женщины — 84%.

Ранее ВЦИОМ подсчитал: 70% россиян ограничили контакты с людьми из-за коронавируса, а женатые самоизолировавшихся мечтают вернуться в офис чаще своих холостых коллег. Также стало известно, чем займутся россияне после окончания пандемии коронавируса. А пока еще сидите дома, примите участие в челлендже петербургского фотографа Инны Гейнц: для этого достаточно сделать фото из окна вашего дома.

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