Как помочь бездомным в условиях пандемии? Рассказывает директор «Ночлежки» Григорий Свердлин

Что сейчас происходит с «Ночлежкой»

Мы вовсю работаем, но перемены есть. Еще 17 марта мы остановили очный прием нашей консультационной службы. Туда приходят примерно 50 человек каждый день, люди ждут очереди к юристам, социальным работникам, что небезопасно для них же самих. Поэтому мы продолжаем консультации по телефону о том, как устроиться на работу, документы восстановить, найти родственников. Остальные наши проекты тоже продолжают действовать. Например, «Ночной автобус», когда мы раздаем еду и оказываем медицинскую помощь бездомным. Единственное – мы решили не подвергать опасности волонтеров, поэтому на автобусах ездят сами сотрудники «Ночлежки». Проект «Прачечная» тоже работает, хотя изменился формат: обычно люди ждут в теплом помещении, пока выстираются и высушатся их вещи. Сейчас мы договорились, что они приносят то, что им нужно постирать, оставляют администратору и возвращаются через три часа за чистым. Также действуют наши приюты и один пункт обогрева на Васильевском острове – пока мы его не снимаем, потому что ночью все равно холодно. А в Москве сейчас ремонтируем будущую консультационную службу приюта.

Про пожертвования

В кризис, к сожалению, всегда пожертвования снижаются, но спасибо людям, которые нас поддерживает. Любые 50 или 100 рублей будут для нас большой помощью. Сейчас бюджет складывается из таких маленьких кирпичиков. Пожертвовать проще всего на нашем сайте Homeless.ru. Будет замечательно, если вы подпишитесь на регулярные взносы.

Треть наших партнеров уже сказали, что обязательства, которые они на себя взяли на этот год, выполнить не смогут (а у нас примерно четверть бюджета – от мелкого и среднего бизнеса). Но мы заранее готовились к апокалипсису, поэтому, уверен, что переживем и этот экономический спад: будем продолжать то, что делаем.

Сотрудничество с ресторанами

Еда, которую мы раздаем людям, живущим в приютах, ночующим в пункте обогрева, а также на «Ночном автобусе», жертвуется петербургскими кафе и ресторанами, они специально готовят для нас. Есть примерно десяток заведений, поддерживающих «Ночлежку». Но сейчас, к сожалению, 2/3 из них закрылись. Спасибо огромное тем, кто продолжает готовить и людям, которые приносят гречку и консервы к нам в офис на Боровую, 112.