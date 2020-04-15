Благотворительные институции переживают сложные времена из-за пандемии коронавируса. Это коснулось и помогающей бездомным людям «Ночлежки». Хотя пожертвования, несмотря на кризис, поступают – так, блогер Руслан Усачев перевел организации миллион рублей – ситуация не стабильна. «Собака.ru» узнала у директора «Ночлежки» Григория Свердлина, как каждый из нас может помочь.
Как помочь бездомным в условиях пандемии? Рассказывает директор «Ночлежки» Григорий Свердлин
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Григорий Свердлин
Что сейчас происходит с «Ночлежкой»
Мы вовсю работаем, но перемены есть. Еще 17 марта мы остановили очный прием нашей консультационной службы. Туда приходят примерно 50 человек каждый день, люди ждут очереди к юристам, социальным работникам, что небезопасно для них же самих. Поэтому мы продолжаем консультации по телефону о том, как устроиться на работу, документы восстановить, найти родственников. Остальные наши проекты тоже продолжают действовать. Например, «Ночной автобус», когда мы раздаем еду и оказываем медицинскую помощь бездомным. Единственное – мы решили не подвергать опасности волонтеров, поэтому на автобусах ездят сами сотрудники «Ночлежки». Проект «Прачечная» тоже работает, хотя изменился формат: обычно люди ждут в теплом помещении, пока выстираются и высушатся их вещи. Сейчас мы договорились, что они приносят то, что им нужно постирать, оставляют администратору и возвращаются через три часа за чистым. Также действуют наши приюты и один пункт обогрева на Васильевском острове – пока мы его не снимаем, потому что ночью все равно холодно. А в Москве сейчас ремонтируем будущую консультационную службу приюта.
Про пожертвования
В кризис, к сожалению, всегда пожертвования снижаются, но спасибо людям, которые нас поддерживает. Любые 50 или 100 рублей будут для нас большой помощью. Сейчас бюджет складывается из таких маленьких кирпичиков. Пожертвовать проще всего на нашем сайте Homeless.ru. Будет замечательно, если вы подпишитесь на регулярные взносы.
Треть наших партнеров уже сказали, что обязательства, которые они на себя взяли на этот год, выполнить не смогут (а у нас примерно четверть бюджета – от мелкого и среднего бизнеса). Но мы заранее готовились к апокалипсису, поэтому, уверен, что переживем и этот экономический спад: будем продолжать то, что делаем.
Сотрудничество с ресторанами
Еда, которую мы раздаем людям, живущим в приютах, ночующим в пункте обогрева, а также на «Ночном автобусе», жертвуется петербургскими кафе и ресторанами, они специально готовят для нас. Есть примерно десяток заведений, поддерживающих «Ночлежку». Но сейчас, к сожалению, 2/3 из них закрылись. Спасибо огромное тем, кто продолжает готовить и людям, которые приносят гречку и консервы к нам в офис на Боровую, 112.
Как еще помочь – акция «Ты не один»
Сейчас людей, которые остаются без работы и не могут снимать жилье, будет все больше. Это происходит в любой кризис. Нам захотелось с коллегами помочь, и мы запустили акцию «Ты не один». Призываю всех к ней присоединиться. Пожалуй, это самый простой способ сделать что-то полезное. Мы сформировали продуктовые наборы (можно посмотреть у нас на сайте подробнее, что туда входит). Туда же вкладывали антисептик, зубную пасту и щетку, а также пару носков. На каждый набор мы прикрепляли листовки, где крупными буквами написано, что это такое и немного добрых слов. Разместили наборы недалеко от вокзалов – там всегда есть бездомные.
Можно этот небольшой набор собрать самим, он стоит в магазине около 450 рублей. При этом важно прикрепить листовку на пакет, чтобы дворники не приняли его за мусор (посмотреть ее на нашем сайте либо написать самостоятельно). Лучше всего крепить пакеты рядом со станцией метро, продуктовым рынком, большим продовольственным магазином. Тогда они попадут к тем, кому предназначались.
Мы уже получили отклик на акцию, и люди писали не только из Петербурга. Это история, у которой нет географической привязки. Сейчас по всей стране есть нуждающиеся, особенно, в крупных городах, потому что там всегда есть приезжающие на заработки. Изначально у них уже более уязвимая позиция – нет рядом ни друзей, ни близких, ни тех, кто может приютить и занять денег. Ведь бездомность – это во многом про отсутствие социальных связей.
Как бездомные узнают о коронавирусе
В середине марта мы сделали листовку разместили ее на сайте, распространяли сами и просили делать это других. По нашему опыту было видно, что многие не знали про пандемию или опирались на слухи и сплетни и толком недооценивали серьезность ситуации. Сейчас самое важное – защититься от пандемии. Например, создавать дополнительные приюты для бездомных, где это возможно – в пустующих залах, общежитиях, отелях. Чтобы люди могли переждать карантин, как и все те, у кого есть дом. В Париже было создано около трех тысяч коек, и эту идею поддержал президент Эммануэль Макрон. 2-3 недели назад мы направили обращения к властям Петербурга и Москвы, а также в федеральные ведомства – Минтруд и Минздрав. Но пока ответов не получили.
Что касается медицинской помощи, то на нашем «Ночном автобусе», которые ездит пять раз в неделю, есть медики-волонтеры. Они приходят также в наши приюты и пункт обогрева на Васильевском острове. Если есть необходимость, мы взываем скорую помощи и через нее устраиваем людей в больницы.
Это интервью прошло в прямом эфире в Instagram «Собака.ru». Ниже можно посмотреть его видеозапись. Следите за эфирами в нашем аккаунте!
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